南投巧克力及咖啡屢獲國際金獎，為推廣「黑金產業」，南投縣政府舉辦2022南投巧克力咖啡節「Hey!Chill Day」10月8日於中興新村正式展開，展區風格營造時下最潮流的Chill主題，共計設置六大主題特區，坐落著夢幻玻璃屋的優選品牌快閃村、巧咖好物街以及巧咖潮市集，將設置專屬南投在地頂級巧克力與精品咖啡品牌攤位，有南投知名的Feeling18巧克力工房、榮獲世界巧克力大賽金質獎的Cona’s妮娜巧克力、TEATOP、COFFEELAND極品莊園咖啡以及在地得獎咖啡品牌-山豬衝吧咖啡館X日月星舞咖啡莊園、馨晴與禾荳農莊等，為鼓勵民眾消費，在展區消費每滿額500元即可獲得一次抽取扭蛋機會，有機會抽到各品牌掛耳包/巧克力禮盒、咖啡豆、聯名禮盒等優質商品，邀民眾一次體驗舌尖上的極致品味，周邊並推出眾多系列活動，有週末限定的主題野餐日、免費職人體驗課程、演出節目以及期間吸睛限定聯名商品。

周末品牌野餐 - 野餐組。（圖/南投縣政府提供）

除了巧克力及咖啡以外，南投縣也是國內重要茶產區，茶葉種類多元且年產量最多，加上觀光資源豐富，10月8日同步開辦『南投世界茶業博覽會』。除了展區各種茶葉體驗、展售館以及千人茶會等大型活動以外，為推動服務品質提升，南投縣政府共計推出4條茶鄉小旅行(如下方照片、分別為10/8、10/12、10/14、10/15出發)，帶領大家除了參訪茶博會以外，還能走入茶的產地進行深度旅遊。每團以20人為最低成行人數，並在佳瑛旅行社銷售系統、茶博官網、太極美地FB、樂旅南投FB及南投縣觀光產業聯盟協會LINE群組、台灣入境旅遊協會LINE群組等社群平台進行發布推廣及報名服務。除了茶鄉小旅行以外，因應國際旅客入台限制即將放寬，也特別推出創新的無人導覽服務，掃描會場內QR-Code即可進行導覽，南投縣政府希望藉著年年辦理的茶產業活動，促進全國有潛力的茶產業，並從中打響國內外知名度，讓台灣茶成為南投年度節慶大事。(南投縣政府廣告)