許多人出社會賺錢存錢，努力的目標是買房置產，一名網友在爆料公社中指出，他17歲就入伍當志願役軍人，薪水交由父母幫忙保管，在4年內至少存了上百萬，最近打算將那些錢當作頭期款買房，結果和父母開口後卻得知「只剩下30萬」，讓原PO相當傻眼，雙方事後為此鬧到撕破臉。

原PO指出，當志願役的薪水統一匯到某個戶頭，戶頭是他的名字，但父母是實際提領人，每個月的花費則由父母匯款到另一個戶頭給他用。而他這4年來省吃儉用，每個月只花5千至8千元，原本計算戶頭內應該至少有140萬元，但父母卻告知「只剩下30萬元」，甚至理直氣壯地說「你可以去銀行調紀錄，時間隔這麼久，也調不到紀錄」。

原PO事後跑到銀行調閱帳戶的交易紀錄，發現帳戶裡面確實應該有139萬元，和原本估算的140萬元差不多，他把資料攤開在父母面前表示拿120萬元就好，警告如果不還錢就要告侵占，隔天父母才匯入120萬元，但同時也撕破臉，要他沒事別回家。

其他網友則表示「父母拐騙就不對了，真的有困難應該要跟孩子說清楚才對」、「是生個孩子出來當搖錢樹嗎？」、「我的情況跟你差不多，但是我後來一毛也拿不到，結婚買房都重頭再來」；但也有網友認為「爸媽養大我們，不管有沒有住在一起，本來就是要給父母家用」、「你應該把父母養大你的費用算清楚才對，才有資格大聲」。