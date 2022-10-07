漫畫家簡士頡。(攝影／Ray Chang)

歷經時代的演變，台灣漫畫早期是以紙本的「翻頁漫畫」為主，近年來符合手機閱讀習慣的「長條漫畫」開始如雨後春筍般出現，其創作形式與主題的變化，是否呼應、映照著當代？透過漫畫編輯黃珮珊與漫畫家簡士頡的對談，傾聽漫畫與編輯者、創作者及讀者之間的故事。

游移在現實與虛擬之間

漫畫帶領讀者游移在現實與虛擬之間，是讀者認識世界、也是逃離世界的方式，而每一位漫畫工作者也一定曾是重度的漫畫讀者，在漫畫空間中找尋自己與生活間的距離。

「無論是醒著或是睡著，漫畫充斥著我的世界。」對簡士頡來說，漫畫就是他的現實生活，也是他梳理日常的管道，同時提供他一個安全的距離去探索生活，脫離現實生活的無趣。他常自嘲自己的作品是「商業垃圾漫畫」，就是因其以娛樂為基底進行創作，邀請讀者一同戴上娛樂性的濾鏡去看待生活。

與簡士頡不同，作為漫畫編輯者的黃珮珊則是從漫畫看見「再現真實」的可能，「漫畫適合表達出真實中抽象的部分，這是攝影較難做到的，而那往往才是真實最迷人的部分。」她說，在非虛構故事中，往往會透過虛構的元素以增加可看性，反之，虛構的故事也涵蓋大量的田野調查與事實根據，以此增加故事的共鳴。她認為，漫畫就是說故事的藝術，漫畫故事的核心與結構的重要性，能豐富視覺圖像，提升讀者的想像力與理解力，讓漫畫更加「紀實」。

黃珮珊，「慢工文化」出版社社長，曾以《熱帶季風》獲得金漫獎漫畫編輯獎。（圖／黃珮珊）

簡士頡，擅長揉合時尚與歷史文化，賦予傳統題材新面貌，著有《北投女巫》。(攝影／Ray Chang)

對漫畫有不同看法的兩人，卻同樣都對歐陸漫畫強烈的個人風格印象深刻，過去日本漫畫在台灣長年當道，讀者對漫畫有固定的習慣視覺，歐陸漫畫打破了黃珮珊和簡士頡對漫畫的想像，於是他們也將這樣的影響帶進漫畫工作中。

與當代社會對話的載體

漫畫與生活息息相關，時代更迭下，台灣當代社會氛圍也影響漫畫家的創作題材，近年來出現不少著重於挖掘台灣本土元素的作品，像簡士頡的《北投女巫》正是擷取台北都會女子的社交氣息並結合強烈個人風格的漫畫形式。「台灣這幾年出現許多很棒的作品，都是藉由題材探討『核心認同』。」簡士頡說明，台灣特殊的發展過程，讓每個人對於台灣的想像都不一樣，而漫畫誠實地反映出這樣的氛圍，在摸索「我」的定位中去探尋何謂台灣、何謂台灣漫畫。從商業漫畫家的角度觀察，他認為目前台灣的漫畫仍在尋找一個猶如日本、歐美漫畫的穩定商業模式，渴望從中去定位台灣漫畫的長相。

「我在工作中發現，台灣近期出現大量討論性向及同志等性別主題的漫畫。」黃珮珊說，許多年輕創作者會把生活經驗放進作品中，如實地反映當代人們在精神文化面的思考角度。不過，她也認為，縱使目前台灣漫畫創作題材已開始越趨多元，但相較早期歐陸漫畫百花齊放的氛圍仍略遜一籌，主要還是內容與風格的單一化，無論是創作者的表現手法，或是讀者對不同風格與內容的包容度，都還有成長的空間，而這樣的問題可以透過增加閱讀廣度來打開視野，進而了解「漫畫」其實還有很多的可能性。「現在有越來越多藝術節、駐村等深化漫畫產業的推展活動正在發生，證明我們已經『在路上』，相信在長時間的養成後，將會有所發展。」

時代更迭下的漫畫轉變

不同於過往以雜誌、單行本為主要發行方式的「翻頁漫畫」，因應網路時代所生成的「長條漫畫」、漫畫閱讀平台等，也對漫畫界帶來一定的影響。

「LINE WEBTOON等漫畫閱讀平台的讀者已經大幅超越紙本漫畫讀者，平台的受眾是無限的。」黃珮珊說明，雖然在版面的空間調度上，翻頁漫畫具有較多思考角度的跨頁優勢，而長條漫畫相對受到數位載體限制，但作為漫畫編輯者，勢必得考量大多數讀者的閱讀習慣，以及不同形式與載體帶給讀者的閱讀體驗，並與漫畫家充分討論創作的形式與內容間相輔相成。

儘管呈現方式有所不同，不過對於像簡士頡等游刃於網路時代的漫畫家而言，創作形式的改變並沒有帶來太大的困擾，「剛接觸條漫時，雖然是全新的形式，但創作時的視覺形象、語言符號都是可以通用的，因此並不會不習慣。」簡士頡認為漫畫串流平台就像是線上漫畫圖書館，內容多元又多量，便利性十足，他笑說：「在傳統與新時代的交會中，作為創作者，我應該要再掙扎一些，但漫畫平台實在太省空間又方便了，可以隨時看到不同的漫畫，對我來說很有幫助，可以了解目前受歡迎的類型與題材，誰叫我是商業垃圾漫畫家嘛！」

台北生活中的漫畫能量

題材內容、創作風格、閱讀形式……不論從何種切角討論，漫畫所賦予的情感最後還是回到「生活」。生活在台北的簡士頡往往在創作中注入滿滿的台北能量，「像是《北投女巫》中女巫們的人際關係，就是源自我觀察台北都會女性之間短暫相處、半生不熟的淡薄感。」此外，台北聚落發展歷史悠遠、文史資料保存齊全，也讓簡士頡在創作過程中能更便利地執行田野調查，「我的作品會想要從文化符號進行討論，去挖掘今日的現代化都市過去是什麼樣子，完善的文史資料給予創作者很大的幫助。」

同時，台北也有書店、推廣組織等引進各種型態的漫畫，以豐富台北的漫畫環境。「像是Mangasick書店、台灣動漫基地、龍山文創基地等，他們讓大家能夠接觸到平常少見的漫畫類型，也願意花心思舉辦漫畫展、培養漫畫家。」黃珮珊說，台北接觸漫畫的資源確實比較豐富，也有越來越多漫畫家在創作時會把台北街道融入漫畫中，「這對於不認識這座城市的人來說，是很好的方式。」作為漫畫編輯者，她深切希望未來能看到更多關注多元漫畫類型的出版業、書店出現在台北街頭。

從紙本演進至網路形式，漫畫一直扮演著「說故事者」的角色，透過充滿想像力的圖像搭配對白，即能帶領讀者透過閱讀看見不同的生活面向，而透過出版者和創作者的努力，未來於台北可見的漫畫內容將更加多元而精彩，令人充滿期待。

簡士頡喜歡透過繪製漫畫，表達對生活的觀察與意見。(攝影／Ray Chang)

本文作者：翁珮恒

(本文摘自《台北畫刊10月號657期》)