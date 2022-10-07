少子化、單身人口激增⋯⋯種種當代社會結構與觀念的改變，讓現代人飼養寵物的比例越來越高，有不少飼主會將寵物視為親密夥伴及家人，甚至以「毛孩子」稱呼牠們。然而當面臨寵物生命終了的那一天，除了難過，飼主又能為情同家人的牠們做些什麼？於是協助飼主安排寵物後事的「寵物禮儀師」隨之而生，他們提供完整的服務，讓飼主能夠安心地送毛小孩最後一程。

隨著對寵物身後事的逐漸重視，誦經祈福等儀式皆為寵物生命禮儀的一環。(圖/邱媽媽生命美學)

隨著對寵物身後事的逐漸重視，撿骨安置等儀式皆為寵物生命禮儀的一環。(圖/邱媽媽生命美學)

理解飼主需求

客製化寵物後事流程

「飼主與寵物互相守護已成為時下人們重要的情感依存，寵物的離開，對不少人而言就像是失去了親人一般。」邱媽媽生命美學負責人邱揚智說，自己曾經歷過失去至親的傷痛，因此能體會寶貝寵物離開時，飼主當下的徬徨與不安，所以更能以同理心的方式，理解飼主的需求。而寵物禮儀師正是在這時刻，協助飼主辦理寵物後事，並在過程中陪伴飼主漸漸走出傷痛。

本即從事殯葬業的邱揚智，在從事生命禮儀服務的過程中，經常遇到不知該如何處理寵物後事的飼主向他諮詢，這讓他開始研究、規畫寵物生命禮儀的相關流程，希望透過了無遺憾的圓滿安排，讓飼主好好地跟毛孩說再見。

台灣過去處理寵物後事的方式，大都是簡單地火化、入葬，早年甚至是隨便埋葬、放水流，但隨著飼主對寵物逐漸重視，不少飼主希望以對待人一般的方式送別寵物最後一程，寵物生命禮儀的方式才日趨完善。

有些寵物的遺體狀態不是很乾淨，寵物禮儀師必須幫忙清潔、淨身，讓寵物以完好狀態走完最後一程。(圖/邱媽媽生命美學)

寵物禮儀師除了協助處理各種後事，也會協助飼主製作簡單紀念品放在家中，以緩解心中思念。(圖/邱媽媽生命美學)

邱揚智說明，寵物生命禮儀服務的範圍，大致包含接送寵物大體、大體沐浴清潔、舉辦告別式、火化、撿骨與安置等。寵物禮儀師接到電話時，得第一時間至飼主家中或事故現場接送寵物至寵物殯儀館，而後進行沐浴清潔，若是遇到遺體嚴重損傷的情況，就得進行遺體修復。

寵物禮儀師在處理完遺體之後，便要著手規畫寵物的殯葬禮儀、往生火化等後事，使飼主能無後顧之憂地與心愛的寵物告別，「後事的規畫一切都遵照飼主的要求，從安排不同宗教儀式的法會、告別式，最後再火化、撿骨，安置到寵物墓園。」他說，每一個環節都得跟飼主密切地溝通，以客製化的服務貼近飼主的需求、撫平其心中的傷痛，「以最後的環節為例，飼主要將寵物骨灰移至骨灰罐帶回家，或是於園區樹葬或花葬，過程如何安排，讓飼主能放下哀思，圓滿地送走『毛孩子』，都是我們需要協助規畫的部份。」

此外，若是飼主希望對寵物的思念能有所寄託，寵物禮儀師也會給予製作鑰匙圈、骨灰罈擺飾⋯⋯等簡單紀念品的建議，以舒緩飼主對寵物的思念之情。

包容飼主情緒

以溫柔陪伴化解傷痛

在安置完寵物後，飼主若還是沒能走出悲傷的情境，此時寵物禮儀師仍得扮演飼主心情抒發、傾吐的對象，「我們會傾聽飼主訴說他們與寵物的故事，以此讓飼主發洩情緒，在我們能力所及的範圍內溫柔地給予協助。」

「失去寶貝寵物的飼主，有些會悲傷、有些會憤怒，經常會將這些情緒轉嫁到寵物禮儀師身上，而我們都得接下這些情緒。」邱揚智強調，寵物禮儀師得擁有強大的心智去處理飼主的情緒，讓飼主對寵物禮儀師產生信任。同時，寵物禮儀師在面對飼主不理性的情緒時，也要能體恤飼主的行為，是因為失去了摯愛而產生的反應。」

除了安撫飼主的心，寵物禮儀師也要做好面對寵物遺體的心理建設。邱揚智表示，「不能害怕遺體的樣貌及氣味，是寵物禮儀師專業的體現。有的寵物在家中安詳離開，遺體狀態乾淨、完整，但也有遭遇車禍血肉模糊的、放了很多天的、埋在土裡再挖出來、泡在水溝裡的⋯⋯這些遺體的狀態與氣味，是多數人很難想像的。」他說，有許多人因為無法克服這道關卡，入行不久就打了退堂鼓。

減輕飼主負擔

讓所有毛孩都能安心離世

邱揚智也把對飼主的同理和共感擴大融入自己的服務中。他服務過不少弱勢家庭，發現弱勢家庭因為容易受到社會排擠，大都會飼養寵物並將其視為生命寄託，因此儘管經濟並不優渥，但仍願意掏出積蓄替寵物辦理後事。「我們在與弱勢家庭飼主溝通的過程中，經常能感受到他們對寵物的濃厚情感，因此會盡量地提供經濟又能符合他們需求的方式，以減輕他們的負擔。」

邱揚智說，傳統殯葬業被人詬病的地方，即是利用家屬的悲傷，遊說家屬支出許多不必要的費用。「為此我們在尊重飼主想法的基礎上，會建議他們較經濟的方式，像是免費樹葬或是簡化流程。」他坦言，會找上寵物禮儀師的飼主，即是希望能夠給予寵物更好的後事安排，然而寵物禮儀師也得告知飼主每一項步驟與花費的必要性，以免飼主在失去寵物後，還衍生出其他不必要的困擾。

儘管目前寵物禮儀師尚無相關的官方證照認證，但工作內容卻涵蓋許多專業性知識，因此民間已有不少職能培訓課程，提供有志從事者入門學習的機會，也讓民眾更加認識這個職業。「用專業帶著飼主走出傷痛，這是寵物禮儀師最大的使命。」邱揚智說。

寵物禮儀師邱揚智(圖/邱媽媽生命美學)

姓名：邱揚智

職業：寵物禮儀師

特質：不畏懼遺體、具同理心。

工作任務：從遺體接送、沐浴修復、火化撿骨、安置入葬等流程，妥善處理寵物的後事。

核心理念：協助飼主送別寵物最後一程，並給予心靈上的撫慰及扶持。

本文作者：翁珮恒

(本文摘自《台北畫刊10月號657期》)