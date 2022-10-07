近年聲音經濟當道，各種Podcast節目如雨後春筍般出現，以多元內容為人們帶來豐富新知，也陪伴人們度過獨處時光 。在此之際，也有許多酷兒團體開設Podcast節目，透過《同志家庭podcast》節目主持人朱家瑢、鄒宗翰分享，讓我們聽見酷兒團體如何透過無遠弗屆的聲音媒介，分享酷兒的生活點滴 ，不僅成為支持同道中人的無形力量，也讓更多人聽見這些「酷」聲音！

聆聽百花齊放的酷聲音

說起Podcast上同志議題的眾聲喧嘩，朱家瑢表示，由於近年來社會越來越開放，人們期待在媒體上述說自己的故事、聽見多元的聲音；另一方面，科技發展降低了錄製Podcast節目的資金及技術門檻，即便沒有租用錄音室，也能透過軟體錄製節目。也因此，許多想分享同志生活、倡議相關議題的人士與倡議團體紛紛投入Podcast領域，讓同志相關節目百花齊放。

朱家瑢與鄒宗翰舉例，「台灣同志諮詢熱線協會」親密關係小組便開設《女同志週記》暢談女同志的生命故事，也常分享「女同志交友軟體該怎麼玩」等有趣議題；老同小組則推出《同志人生十八招》，並以「熟拉聊天會」、「彩虹養老院」等系列，分享年長同志的生老病死；部落客「潤滑液男孩」的《潤男的Room》分享電影裡的同志情慾系譜等同志性事；由多名作者組成的共筆部落格「Queerology」則透過錄製《Queerology》，深入討論如美國「羅訴韋德案」遭推翻等國內外性別議題；「彩虹平權大平台」的《欸來姐跟你說》分享國內外的同志生命經驗或時事議題；廣播暨Podcast節目《甲板日誌》題材多元，從同志教育史到同志文學史，綜合性地分享各種酷兒相關故事。

鄒宗翰（左）與朱家瑢（右）主持《同志家庭podcast》，邀請來賓分享同志生養議題及同志家庭的生活故事。(圖/台灣同志家庭權益促進會)

保障隱私地述說個人故事

在這樣的聲音風潮下，致力爭取同志成家權益、推廣同志家庭社會能見度的「台灣同志家庭權益促進會」則在2021年推出《同志家庭podcast》，每集邀請同志家長親「聲」分享自己如何與原生家庭溝通、辛苦卻有趣的子女教養心得等。「促進會人手有限，過往舉辦實體活動時，往往只能在北、中、南都會區舉行，但透過錄製Podcast節目，我們可以將同志家庭的故事分享到世界各地，讓大家隨時、隨地收聽。」朱家瑢分享道。

她也表示，邀請同志家庭說出自己的故事，可以從聽眾的回響中，知道自己的分享能引起他人共鳴，進而對自己的選擇更有信心，同時也能讓其他想成家或已成家的同志獲得陪伴。此外，Podcast節目「只聞其聲、不見其人」的特性，也讓不願樣貌曝光的受訪者更能卸下心防。「2019年立法院通過同婚專法後，許多媒體都想要採訪同志家庭，但可能基於隱私，或擔心身分曝光會帶來困擾與壓力，因此即便已向親友出櫃，也未必願意接受媒體採訪，單純透過聲音表達，可以更放心地述說自己的生命故事。」

聽見台灣的多元與人情

而在來賓分享生命故事之餘，朱家瑢與鄒宗翰也會在Podcast節目中分享台灣同志家庭權益促進會的一對一電話諮詢服務，讓聽眾在聆聽其他人的生命故事之餘，也能了解相關諮詢資源該如何取得。同時團隊也會配合節目中分享的同志生養議題舉辦實體聚會，讓育有子女的同志傳承生養經驗，也讓想要有小孩的同志們認識彼此、交流心得，透過線上、線下的串聯，讓更多酷兒族群找到彼此，也讓更多人了解同志家庭的模樣。

台北作為同志友善之都，線上、線下都有豐富的同志議題相關活動，也為同志Podcast節目發展提供了豐沃的土壤。(圖/台灣同志家庭權益促進會)

另一方面，朱家瑢也認為，酷兒Podcast節目不只讓酷兒族群獲得陪伴與抒發、讓更多人認識同志，更藉由網路的無遠弗屆，讓外國人聽見台灣社會的多元與人情。「國外有許多LGBTQ+族群因為生活的城市風氣較封閉，必須離開家鄉才能真實地做自己，我相信對這些同志而言，聽到台灣酷兒節目分享全台各地都有同志自在地表達自己、結婚、生養小孩，會是一件很不可思議的事；另外，因為台灣社會相當注重家庭關係，對於個人主義昂揚的國家而言，他們或許也較難想像，為何台灣酷兒節目經常討論同志與原生家庭的關係。」

鄒宗翰進一步觀察到，目前台灣酷兒Podcast節目中，男同志間常見有關性事的討論，女同志則多聚焦於「愛」與「家庭」類的分享。「這可能是因為過往父權社會對於女性談性的限制，至今仍然影響著同志社群，我們也期待未來有更多酷兒Podcast節目跳脫刻板印象，邀請更多女同志談性、更多男同志談愛。」而隨著時間發展，朱家瑢、鄒宗翰也期待這些「酷聲音」能持續發聲，以聲音為媒介，記錄並分享酷兒生活裡的酸甜苦辣，伴隨台灣同志一同成長。

同志生活大小事、情感與人際關係，以及同志生養等話題，都是同志Podcast的熱門話題。（圖／flukyfluky）

本文作者：郭慧

(本文摘自《台北畫刊10月號657期》)