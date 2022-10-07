能源危機不斷延燒，歐洲可能將面臨二戰以來最嚴峻的冬天，位於荷蘭的格羅寧根氣田是歐洲最大的天然氣儲備，其充足的未開發產能能夠彌補俄羅斯大部分天然氣供應缺口，但由於鑽探引發多次地震，荷蘭政府迫於當地民怨高漲，只能拒絕增產的呼籲，關閉該氣田。

外媒報導，格羅寧根自1963年以來一直佔歐洲天然氣主要供應，即便是開採半個世紀後，仍有約4500億立方米、價值約1兆美元的天然氣儲備可供開採。而其中更關鍵的是，該項目兩大合作夥伴之一的殼牌表示，格羅寧根每年開採量可比目前多約500億立方米，額外流量估計能夠完全填補德國從俄羅斯進口460億立方米的天然氣。

然這個對歐洲堪稱命脈的最大氣田，當地人則是強烈呼籲前往其他地方尋找天然氣。現年50歲的Wilnur Hollaar在當地生活近20年，他對官員漠視格羅寧根居住的隱憂十分不滿，2004年時他在該地區置產，然而卻因為地震出現結構損壞，讓他無奈表示房子變得跟廢墟似的。

格羅寧根在1986年首次記錄到地震，自那時起發生了數百次，並於2012年發生規模3.6地震，造成數千起的財產損失。據格羅寧根礦業損害研究所數據顯示，該地區約32.7萬戶房屋中，至少12.7萬戶回報損失，而荷蘭廣播公司NOS指出，從2012年以來，則有3300座建築物被拆除，因地震使其變得不安全。

因此自2014年以來，荷蘭政府對氣田產量的限制愈發嚴格，自2013年的540億立方米，下滑至今年預計的45億立方米。荷蘭礦業部長Hans Vijlbrief坦言，持續生產確實危險，但也不能忽視歐洲其他地方的危機，天然氣短缺可能會讓他們不得不做出決定，「如果醫院、學校和家庭無法如常供暖，這會是一個安全問題」。

荷蘭官員曾建議，如果德國有更多能源需求，讓核電廠延壽是更安全的選擇。值得一提的是，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）並未完全排除增加格羅寧根產能，但只有在一切都行不通的極端狀況，他說「現在還不需要」。