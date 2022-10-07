新竹一名蔡姓男子去年間，與多位同校學弟妹一同在租屋處喝酒慶功，其中A女喝掛便進到房間休息，蔡男遂趁隙性侵得逞。新竹地院審結，依乘機性交罪，處蔡男1年8月徒刑，緩刑4年。可上訴。

判決書指出，蔡男與A女為同校學長學妹關係，去年4月間蔡男與A女等多位學弟妹一同在其中一人的租屋處慶祝社團活動完美落幕，席間一群人混喝啤酒、梅酒、高粱與威士忌等酒類，後來A女不勝酒力，便進入房間內休息。

未料，蔡男見A女呈現頭暈與全身無力的狀態，竟趁著A女不能抗拒之際，脫下A女的衣服，先後以手指與下體性侵得逞，直到A女清醒後察覺下體異狀立刻報警處理，蔡男的犯行才曝光。

新竹地院審理後，法官審酌蔡男僅為了滿足一己私慾，利用A女飲酒後全身無力之際乘機性交，顯然不尊重他人的性自主權及身體控制權，造成A女身心不可抹滅之傷痛，惟念及蔡男終於認罪，且與A女達成和解，A女也表達不追究願意原諒蔡男等，認為刑期暫不執行較適當，故依乘機性交罪，處蔡男1年8月徒刑，緩刑4年，期間付保護管束，另需提供60小時義務勞務。可上訴。

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