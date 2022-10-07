百萬網紅帶風向？一般被認為挺蔡親綠的網紅蔡阿嘎，日前在YouTube直播中預測國民黨候選人蔣萬安會拿下台北市。桃園市議員候選人毛嘉慶6日在《劉盈秀報新聞》節目連線受訪時表示，這有可能是綠營策動側翼的一種認知作戰，因為意識到民進黨候選人陳時中不可能當選，所以開始操作「棄陳保黃」拉下蔣萬安，一方面讓總統蔡英文避免跛腳，也帶風向營造其他縣市的勝選氛圍。

毛嘉慶表示，蔡阿嘎多挺蔡英文，大家應該知道這是變不了的，他現在為什麼出來說蔣萬安能夠當選？「1個月前到現在，我一直在觀察一件事情」，有沒有可能在陳時中跌落神壇，有一些政治神棍，天天啷啷啷想要催眠大家的政治魔笛手，當他選情崩盤的時候，民進黨會不會換個風向，來操作所謂的「棄陳保黃」呢？

「難道現在蔣萬安最有可能當選，還需要他蔡阿嘎蔡大大來告訴我們嗎？路人皆知啊！」毛嘉慶強調，路人皆知的狀況，為什麼他們還要這樣出來帶風向？難道不是這個節奏嗎？難道不是棄陳保黃，讓黃珊珊如果當了市長，那你要去想，這對民進黨的意義是什麼？國民黨沒有贏到台北市！

「我民進黨沒有輸！蔡英文贏不了的話，她一定要求不輸啊。」毛嘉慶指出，如果你是操盤者，難道你不會這樣想嗎？當你要下22步棋，整盤，22個縣市，每一個子能吃掉別人，你一定不會客氣。但是你吃不掉的話，你一定是求和，這是基本的作戰常識。

毛嘉慶說，如果陳時中已經不保，還有一步能夠讓他不輸，那是不是就是要黃珊珊當選台北市長，他才能不輸呢？如果今天更多像蔡阿嘎這樣的百萬網紅或人氣網紅，把所有的風向跟新聞的詮釋權帶走，討論出一個結果，那依舊是不要讓蔣萬安贏，要讓黃珊珊上啊！如果蔡英文不要跛腳，是不是只能這樣操作呢？

「你看他大膽預測7個縣市，這又是誰給他的資料？」毛嘉慶說，你以為民進黨在選前50多天會跟你示弱，說我們完蛋了，台北市芭比Q了？當民進黨開始示弱、裝軟的時候，你更要擔心吶！