針對民眾黨立法院黨團6日記者會稱民進黨將黑手伸入資策會、押人取供等相關內容，民進黨發言人李姸慧回應表示，民眾黨民眾黨在記者會自爆，5日行文要求經濟部和資策會代表出席記者會，若照民眾黨標準，這是否也意味著民眾黨，將黑手伸入資策會、押人取供？一味替高圍事，這才是民眾黨口中的黑道式選舉。一番話被PTT鄉民罵爆「自介」，也有人說「全黨挺小智，然後說別人黑道？」。

民進黨表示，過去，多名民眾黨立委，包括當事人高虹安，都曾強調黨團沒有資格及權力直接行文資策會，而資策會也沒有義務回應黨團。然而，民眾黨今卻自我打臉，於記者會表示，昨已行文經濟部及資策會，要求相關代表出席說明。這種自己可以別人不行的行為，根本就是雙標。到底誰才是押人取供？民眾黨卻一味替高圍事，這才是民眾黨口中的黑道式選舉。

PTT鄉民不忍了開罵，其中多人喊不要自介：「民進黨最近很喜歡自介（意指自我介紹、講自己）啊？」、「自介」、「民進黨就是自已可以別人不行的雙標狗黨」、「自介黨喔」、「泥巴戰開打」、「全黨挺小智，然後說別人黑道？」、「當賊喊捉賊」、「自己在幹的事，往別人身上抹」、「我就問，誰有資源，誰是執政黨？」、「現在綠能你不能已經這麼明目張膽了」。

還有人酸，「真的很怕耶，選前選後差最多的是哪個黨」、「笑死，當人民白癡不長眼嗎？」、「請問台灣是哪一黨黨主席下令全黨挺抄襲的？」、「邏輯壞了」、「指鹿為馬」、「雙標黨說別人雙標，你要不要聽聽你在說什麼」、「現在就是要仗著手上有媒體指鹿為馬就對了」、「好了啦」、「民進黨有臉講別人」、「DPP真是拼老命阻止搞掉新竹，到底有啥骯髒事？」。