桃園市生命線廣發英雄帖邀青少年拍片宣傳，希望能及時拉住即將殞落的年輕生命。(生命線提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市生命線廣發英雄帖邀青少年拍片宣傳，希望能及時拉住即將殞落的年輕生命。(生命線提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市生命線來電數逐年下降，但網路求救信大幅攀升，從2018年的703封到去年的991封，多是青少年E世代求助新方式，生命線分析發現青少年多是因為精神心理、焦慮憂鬱而尋求支援，直指青少年自殺通報人數近5年直線上升，桃園市去年自殺未遂通報數多達1293人，強調青少年最佳自殺守門人就是同儕，因此廣發英雄帖邀青少年拍片宣傳，希望能及時拉住即將殞落的年輕生命。

桃園市生命線在地服務31年，除了原有的1995電話熱線服務外，也增加了E-mail的信件輔導服務。110年總計來電數為1萬0181通，29歲以下的求助者共有1439人，最主要的問題分別是精神心理、職場適應與家庭問題；而在來信數為991封，29歲以下的求助信件共有666封主要問題各為焦慮憂鬱、人際關係、家庭問題。

為了更理解青少年，今年持續辦理第二屆青少年自殺防治短片甄選「關於青春可能讓你很意外的POINT」，希望帶領社會大眾持續關懷青少年自殺議題，透過青少年的視角，理解青少年的心理。

今年共有60多部影片投稿，17部影片完成所有程序，整理出今年投稿的影片對於青少年自殺／自傷的成因，多數影片表達的是來自於多元壓力(混雜家庭、學業成就、同儕人際等因素)，以及青少年對於自我認同、他人認同的衝突。

而當青少年遇到困難時最佳的協助者就是同學、朋友，透過參與社團獲得更多的支持也是很好的方式！所以如果能及早發現青少年的狀況或是當青少年在遇到問題時，能適時地尋求協助；或許能及時的拉住即將殞落的年輕生命。

桃園生命線理事長卓振哲表示，感謝這次參賽的青少年夥伴，讓我們有機會更深入青少年的世界，了解青少年的心理需求，也期待透過這次的影片甄選，能在每位參賽者的心中，種下一顆自殺防治守門人的種子。並將自殺防治的觀念，傳遞到青少年的族群中。

卓振哲說，希望延伸「互助」精神，邀請20-35歲的青年朋友，一同加入生命線1995守門員的行列，與我們一起盛住失落的生命，陪伴身處生命幽谷的民眾，一同邁向光明。志工培訓專線：03-3011021。