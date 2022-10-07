每天一杯牛奶竟成為罹患肝癌的主因？大陸一名正值壯年期的28歲男子，日前出現經常性四肢無力，無法集中精神和嚴重腹瀉，就醫後才知自己竟然是肝癌，且原因就出在每天一杯牛奶的習慣上。

根據《搜狐》報導，男子在科技公司上班，因為工作性質，時常到深夜才下班，但身體保持得不錯，極少生病，更是維持每天一杯牛奶的習慣。但近一個月男子開始經常性四肢無力，精神無法集中，原先以為是工作太過勞累，多休息即可，但最近一個禮拜卻出現嚴重腹瀉症狀，讓他驚覺不對勁，趕緊就醫。

經醫師診斷後，男子罹患的是肝癌，詢問之下，才發現原來男子每天一杯牛奶，喝的竟然未經過高溫殺菌的生乳，且都並未一次飲用完畢，而是喝一半後放進冰箱，過一段時間再拿出來喝。

「哪有人這樣喝的」，主治醫師傻眼表示，生乳沒有經過特殊加工，因此保存期限極短，只要存放一段時間，就會產生有害病菌如黃麴毒素等，對人體尤其是肝臟危害性大，進而導致罹癌。

醫師表示，肝臟排毒時間是晚上10點到隔天凌晨3點，因此常熬夜就會傷肝，容易導致肝癌發生，平日可以多進行慢跑、游泳或太極拳等有氧運動保持健康。