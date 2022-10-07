發票中獎機率低，因此不少人中獎後都會興奮分享喜悅，但近日就有男網友分享自己中發票的喜訊，卻忘記打上馬賽克，結果獎金因此遭他人盜領，讓他大嘆「不經一事不長一智」。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，自己在臉書分享發票中獎的喜悅，並上傳了發票照片，卻忘記上面都有專屬的QR Code，去兌換時才發現早就已經被其他人冒領。

原PO表示，自己分享中獎喜悅，卻忘記幫發票打馬賽克，導致有不肖人士用QR Code盜領獎金。(圖／爆怨2公社)

原PO表示，人心難料，希望大家能多留意，不要做出跟自己一樣的蠢事，並提醒一般彩券也有同樣問題，如果要上傳照片，務必先將QR Code遮住，以免被心懷不軌之人利用。「不要讓中獎的喜悅換成圈圈叉叉的訐譙」。

網友們也紛紛留言：「這個不用忍，報警就對了」、「直接報警，和解金可以比你的獎金還多」、「你手上還有發票實體，報警下去很好抓」。

過往財政部就曾提醒民眾，不要輕易在網路分享將中獎的發票證明聯，容易遭有心人士盜領，同時若盜領他人獎金，也可掌握領獎人資訊，由國稅局移送檢調偵辦，協助受害者追回獎金。