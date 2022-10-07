蔡佩軒將舉辦音樂會，門票日前正式開賣後，在5分鐘內銷售一空，讓她十分開心說：「很久沒辦專場演出了，謝謝大家！」而她推出新單曲〈聽不見的愛情〉，唱出缺乏安全感的人在愛情中的心情寫照。

這首歌的創作靈感源於蔡佩軒自身感情經驗，她自己非常喜歡這首歌，也花了很多心思在詞曲和編曲上，並表示：「這首歌對我來說滿特別的，每次聽到這首歌，都會想到那段回憶。」

蔡佩軒的上一首單曲〈想著你想著你〉講述剛遇到感情挫折的人，要如何療癒自己和學會愛自己，這次〈聽不見的愛情〉是她以自身過往的感情經驗為創作靈感，將自己曾經在愛情中碰壁的心境寫了下來，她說：「我以前在愛情裡是個缺乏安全感的人，比較沒有自信、也不敢去愛…現在回頭看當時的自己，會希望那時可以多相信自己和多相信愛情一些。」

〈聽不見的愛情〉是一首悲傷的情歌，因此MV中Ariel多以孤單、憂傷的情緒演出，拍攝MV的當下她也和自己不斷對話，希望能夠盡快入戲，她說：「要想起一些以前悲傷的回憶，比較好帶入情緒，漸漸就真的覺得快哭出來了。」