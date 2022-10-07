實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》本週六晚間八點將在華視正式首播第一集，當天晚間十點在LINE TV、隔天晚間八點在東森超視接力播出，這檔以「社區再生」全新題材為主題，集結金鐘、金馬、金曲三金的吸睛陣容，由國民媽媽林美秀進行號召，邀請搖滾天團動力火車、本土天團玖壹壹、以及金馬新演員殊榮的范少勳共同主演。

新歌〈歡迎光臨〉由玖壹壹三人創作而成，洋蔥擔任製作人操刀，這次能與天團動力火車在音樂上首度合作，健志興奮直呼：「天方夜譚！他們一直是我們的偶像，美夢成真了，感謝有這個節目才誕生這首歌，聽起來很和諧很舒服。」

至於如何分配演唱橋段？洋蔥打趣說：「當然最難的地方都要留給火車哥哥他們，其他的部分我們再等量分配。這首歌Key真的好高，我完全不敢唱現場，不敢保證會聽得舒服。」林美秀則是久違錄音室了，許久未開口唱歌的她相當興奮，被問及表現，她自嘲：「我只有進去一下下就好，大概30分鐘製作人就說沒問題了。」

動力火車的顏志琳則形容，「美秀姐聲音特質很明顯，聲線充滿透明感！剛好可以襯托大家的歌聲，講話、唱歌嗓子都一樣，很有辨識度，很可愛，是另一種甜嗓！」被譽為是「透明系歌后」，林美秀則回：「這是一首以男生為主的歌！我不能亂合音，歌曲讓我一聽眼眶就紅了，真的好好聽！充滿很多回憶、溫暖的感覺。」