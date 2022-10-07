近日美國總統拜登將宣布更多對中國的科技禁運措施，限制中國企業取得可用於超級電腦與AI人工智慧運算的技術與晶片，其中最為商業界關注的是各主要汽車製造國正在競相發展的無人自動駕駛技術。這項尚在起步階段的產業將決定未來數十年各國汽車製造業的發展與成敗，自詡為汽車大國的美國在上個世紀一度敗給日本，這個世紀勢必不能再敗給中國。因此，多方面彈壓中國自動駕駛汽車技術就成了關乎國家經濟安全的重要戰略。

從幾年來美國對華政策的演進中，也能觀察到美國把產業經濟競爭拉到國家安全高度的政策脈絡。上個月簽署2800億美元的《晶片與科學法》後，隨即針對輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等 2家公司生產用於人工智慧運算的GPU晶片實施管制，與此一項目相關的另美國公司科磊（KLA Corp）、林氏研發（Lam Research）與應用材料（Applied Materials）也列入對華輸出管制當中。近日媒體又引述消息人士稱，拜登政府在10月初還會再宣布更廣泛的出口管制措施，禁止美國公司向中國出口用於人工智慧造與超級電腦的先進晶片與相關技術。

自動駕駛技術將決定未來數十年各國汽車製造業的發展與成敗。圖為第十屆中國電子信息博覽會的自動駕駛汽車。（圖／新華社）

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）戰略科技項目主任路易斯指出，中國幾個大企業近年來對自動駕駛技術投入大量資金與人力進行開發，他們認為這是中國與歐美現有技術差距比較小的項目，傳統的汽車製造大國美、德、日都還在自動駕駛技術上摸索，中國比較有希望運用更多的投資在短期內實現彎道超車。

目前在美國的自動駕駛技術主要研發者包括福特、通用和特斯拉，由於涉及廣大駕駛、乘客與其他路人安全問題，美國官方對自動駕駛技術持高度謹慎的態度，各家的技術進展也相較為緩慢，至今僅有極少的地方政府允許試驗性卡車或出租車使用自動駕駛營運。

商用卡車也是重要的自動駕駛項目之一 ，美、日等國已開始試營運。圖為上汽友道智途智能重型卡車在上海高速公路場景下運營測試。（圖／新華社）

中國投入自動駕駛的企業包括百度、騰訊、阿里巴巴、美團、京東、華為、滴滴、大疆、小米、小馬智行、小鵬汽車、蔚來汽車、比亞迪與圖森、智加等等，數量極多，參與的產業種類也很複雜，研發用途包括卡車、商用車、出租車、快遞小車等，其中也非常多家有西方的風險投資參與。

市場分析公司IHS Markit去年在一份報告中說，到2030年，無人駕駛汽車將占中國網約車市場60%，產值達人民幣1.3兆（合台幣5.76兆元），其中百度可能佔40%，百度CEO李彥宏說，該公司將在2023年前將無人駕駛業務擴展到中國30個城市，覆蓋300萬用戶。

2022年8月1日 深圳智能網聯汽車地方法規正式施行 ，小馬智行公司的自動駕駛汽車在道路上行駛。（圖／新華社）

大陸民間企業如此熱中，當然與官方的產業政策有關，就在今年的8月，大陸中央與地方才剛把各項支持自動駕駛汽車產業發展的政策訂定成法規，例如國務院交通運輸部的《自動駕駛汽車運輸安全服務指南》，以及上海、深圳、武漢、重慶推出的各種自動駕駛的汽車與公共運輸相關條例，都是鼓勵自動駕駛產業加速研究實現商業化。也因此有不少分析人士認為，拜登推出的《晶片與科學法》投入2800億美元相對於中國的對人工智慧等科技產業投入來說，實在是小巫見大巫。標準普爾全球分析師陳歐文（Owen Chen）就強調，「這不只是科技上的競爭，也是國家和地區政府法規和支持度的競爭。」

上海、深圳、武漢、重慶接連推出各種自動駕駛相關條例，鼓勵自動駕駛產業加速研究實現商業化。圖為深圳進行大陸首個智能網聯汽車測試。（圖／新華社）

專家們指出，跟許多尖端科技產業一樣，自動駕駛等人工智慧技術的關鍵在晶片，自動駕駛由傳感輸入訊息，電腦要根據這些訊息快速地做出決定，因此可以說：沒有高效能晶片就沒有人工智慧。而目前製造全球最高效能晶片的製造商就在台灣與韓國，目前還沒有其他選擇，所以只要阻止中國獲得尖端晶片，其人工智慧技術發展就會受到重大限制，未來新世代的自動駕駛汽車就無法與日本及美歐等西方國家競爭。

技術資訊公司帕瑪集團總裁謝利．帕瑪(Shelly Palmer)表示，美國政府限制的這類晶片能夠讓人工智慧的演算法達到最優，它在其也的尖端技術產業上也有相同作用。不過，目前的出口管制是針對個別公司，仍然會有漏洞，至於近日要公布更新禁令，其作用還有待觀察。

中國近年大力發展自動駕駛，搭載北斗導航系統的開源自動駕駛機器人吸引參觀者駐足。（圖／中新社）

「現在美中雙方都把人工智慧晶片『武器化』，實際上就是一場軍備競賽。」帕瑪指出，這20年來台灣與韓國的半導體工業快速發展，中國也投入驚人的資金規模，只是台、韓都建立起尖端的晶片技術，但中國仍然落後，這可能是其官僚體制所造成。不過中國人很聰明，終究會克服這些困難，只是會拖比較久的時間。