年底的縣市長選舉，選舉焦點幾乎都在台北市、桃園市與新竹市等北台灣地區。前民進黨主席許信良胞弟、前立委許國泰預測認為，今年縣市長選舉，民進黨已經大勢已去，可能北台灣1席縣市長都拿不到。

針對綠營年底選情，許國泰6日在廣播節目《POP搶先爆》中預言，民進黨一定垮，天怒人怨，所有的事情都曝光了，看來天要收民進黨，兩個五星市長也都破功，要怎麼選？現在天道輪迴，今年的選舉看得出來，民進黨已經敗相已露，大勢已去，北台灣可能1席縣市長都拿不到。

主持人朱學恒接著表示，這些人通通跑去打新竹市了，新竹是一個很小的地方，到底在幹嘛？對]於民進黨變成這樣，會不會有點心痛？

許國泰坦言，他就是因為心痛，才會出來支持桃園市長參選人鄭寶清，鄭寶清是有理念的創黨黨員，他若能當選，就能做給大家看。當初他們創黨的理念，就是要執政來照顧台灣人民，現在很多人轉不過來，質疑這個黨是他們創的，為什麼會去反對？那是因為現在民進黨已經跟以前完全不同了，如果不把民進黨換掉，台灣人民永遠沒有好日子過。

許國泰強調，他們是來教訓不肖的晚輩。民進黨選舉輸了以後，這個黨不會垮，它會換人，再找一批好的人來，繼續實施理念，輪替才有意思。民進黨現在很壞，讓他感到很無奈，早期的黨外人士，現在還算年輕，可以出來做給大家看。