北部、東部受東北季風影響，今有較大陣雨機率，中央氣象局持續發布豪雨特報，宜蘭甚至有大豪雨發生。這波東北季風挾帶豐沛水氣，宜蘭首當其衝，包括冬山、南澳、三星、員山等地，累積雨量全破260毫米！

東北季風甩尾，除了北台灣，雨勢昨起也擴展至花蓮一帶，氣象局持續針對基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮發豪、大雨特報，尤其宜蘭要特別小心，花蓮及大台北山區也要注意。

冬山這兩天的累積雨量已逾400毫米、南澳破350毫米，「又是一個小颱風等級」。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今、明降雨持續，應慎防「東北季風異常降水」；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有雨。

因東北季風南下，早晚稍涼，今各地氣溫：北部22至30度、中部23至36度、南部23至35度、東部22至34度。明晚起至周六東北季風略減弱，東半部仍有局部雨，大台北盆地東側也有短暫雨。

國慶日起乾冷空氣南下，各地天氣好轉，北部愈晚愈涼，接下來氣溫逐漸下滑，平地低溫有機會來到16度左右。