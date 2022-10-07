國防部正評估是否將軍事訓練役的役期延長，部長邱國正5日在立法院備詢時，明確表示已有「眉目」，年底前會公告。對此，資深媒體人趙少康昨(6日)晚間在臉書寫到，「蔡政府之心路人皆知，就是怕影響選舉，所以選後才敢講，因為他們怕一延長役期，年輕票就跑光了」。

《紐約時報》5日刊登題為「美國欲將台灣變成巨大武器庫」（U.S. Aims to Turn Taiwan Into Giant Weapons Depot）的報導。趙少康在臉書談到，顯示出兩岸的兵凶戰危，但台灣現在最大的問題在於「兵源不夠」，所以國防部宣布延長役期看來已經是板上釘釘的事。

趙少康進一步指出，還記得當預官的時候服兩年兵役，至於特種兵則是要當三年。所以大家不要以為一年就夠了，一年夠訓練出一個現代化的專業士兵嗎？「再繼續讓蔡政府挑釁對岸牟取政治紅利，讓年輕人延長兵役上戰場，真的符合台灣的最大利益、全民的最大福祉嗎？大家必須好好想一想。」

不過，邱國正5日說明，因為經過各部會確認，必須考量周延，絕對不會今天一公布，已服過役的跳過去、沒服役的要補滿，不會這樣，一定以年齡來分，還有因為公告期須滿1年，剛好遇到元旦的話又要再跨1年，不希望遇到這種狀況。