國民黨台北市長參選人蔣萬安遭質疑從政與習近平有關聯，蔣6日怒批「周玉蔻式的抹紅、抹黑」。對此，資深媒體人韋安直言，蔣萬安是第一個敢跟資深媒體人周玉蔻站在對立面，毫無妥協的政治人，「會贏得有guts和勇敢的觀感，支持度再過一個月，應該向45趴邁進」。

蔣萬安新書中，內容有一段提到，當年是在上海決定參政。對此，前國大代表黃澎孝竟質疑，蔣萬安是大陸國家主席習近平尋找的潛在合作對象。蔣萬安昨(6)日怒批，周玉蔻式的抹紅、抹黑，其實民眾真的非常厭惡。對此，韋安在臉書表示，台北選戰，已成為對「中共同路人」的恐懼感，與「蔻蔻同路人」的仇恨值拉扯之戰。不過韋安認為，在縣市長選舉中，前者只能做深綠動員，後者則會讓多數人有感。

「蔣萬安成為第一個敢跟周玉蔻站在對立面，毫無妥協的政治人，會贏得有guts和勇敢的觀感」。韋安斷言，蔣萬安支持度再過一個月，應該向45趴邁進。

周玉蔻因BNT疫苗問題和慈濟槓上，她9月14日曾在臉書向蔣萬安的父親蔣孝嚴喊話，要他約束好兒子，否則要把醜聞搬上檯面。當時蔣萬安表示，自己選擇跟慈濟、台灣人民站在一起，「我不怕那些恐嚇、抹黑、抹紅或抹黃，我想信台北市民的格調、水準極高，不會被這些事情所影響」。