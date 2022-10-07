金管會因應民眾反映欲領出數百元至數萬元的小額存款遺產繁雜擾民，函請銀行公會研議簡化措施，未來若繼承存款金額若落在1～5萬元區間，可望由指定繼承代表人辦理，不須所有繼承人均一同到場或再出具印鑑證明，最快今年底前全數銀行均可修正上路。

據現行規定，民眾若至銀行辦理存款繼承，即使僅是幾萬元、甚至僅數十元的小額存款遺產，除須備妥相關檢附證明文件，且必須所有繼承人均親赴銀行才能辦理，若有繼承人無法到場，則須檢附戶政事務所出具的印鑑證明，手續相當繁雜。

銀行局主秘侯立洋表示，金管會已多次接獲民眾反映上述不便問題，對此函請銀行公會研議簡化措施。經銀行公會綜合考量實務需求及作業風險後，研議「金融機構辦理繼承存款簡便措施之建議徵提文件」，並轉知會員機構參考辦理。

侯立洋指出，銀行可據此自行依風險考量訂定簡化措施門檻，只要繼承的小額存款符合規定，可由指定繼承代表人至銀行辦理，若有其他繼承人無法到場，只須由繼承代表人擬具切結書或加註切結文字，無須再出具其他繼承人印鑑證明，有助簡化相關辦理手續。

至於上述簡化措施門檻的「小額」定義，侯立洋表示公版建議為3萬元，但現行已有簡化措施的15家銀行則介於1～5萬元不等，其中3家為1萬元、11家為3萬元、1家為5萬元以下。預期包括郵局在內的39家國銀，均可在年底前完成內規修正並上路施行。

金管會表示，在所有國銀完成內規修正後，未來繼承人至銀行辦理小額存款繼承手續時，將可簡化相關流程及所需提供文件，有助於提升民眾至銀行辦理存款繼承效率，達到便民效果。