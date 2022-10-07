金管會為鼓勵保險業提供多元的網路投保服務，宣布再次放寬保險業可辦理網路投保商品及服務項目，開放民眾可透過網路投保日額型住院醫療健康險，並訂定對單一公司及所有通路累計的可日額保額上限，以防止道德風險，即日起上路實施。

金管會因應金融科技趨勢，2014年開放允許保險業辦理網路投保服務。據保險局統計，截至2022年8月底，已有20家壽險及16家產險業者開辦網路投保。今年前8月網路投保初年度保費收入25.94億元，年增達7.63億元或41.7％。

保險局副局長林志憲表示，為鼓勵保險業提供多元網路投保業務與服務，在兼顧技術創新及風險控管前提下，已於9月29日再次放寬保險業可辦理網路保險商品及服務項目，並採用更多元的身分驗證方式。

首先，為讓民眾有更快速且方便的投保管道，新增「日額型住院醫療健康保險」為可透過網路投保的保單商品。同時，為防範道德風險，增訂在不同情境下對單一保險公司及同業所有投保通路累積的保額上限規定。

林志憲說明，若是保險公司新客戶、且首度採網路投保，單一保險公司住院日額上限為2000元，同業所有投保通路上限為4000元。若是保險公司的既有保戶，則投保單一家日額限制為4000元，同業所有投保通路上限為6000元。

其次，因應身分驗證技術發展日趨多元，針對保險業辦理網路投保服務的身分驗證作業，除了現行的一次性密碼（OTP）身分確認方式外，金管會再新增生物辨識、行動身分識別（Mobile ID）、金融行動身分識別（金融FidO）等方式確認身分。

最後，為增加保戶辦理網路保險服務便利性，金管會新增允許保險業者可透過網路辦理「投資型年金保險」，並可提供網路理賠紀錄查詢、事故通知項目等，民眾藉此將可透過網路辦理投資型年金贖回或標的轉換。