金管會公布銀行、證券期貨及保險等金融三業最新獲利狀況，受美國聯準會升息、資本市場波動加劇、防疫保單理賠之亂等逆風干擾下，金融三業2022年前8月稅前淨利5275.63億元、年減達2018億元或27.7％，其中僅銀行業受惠升息效益而維持成長。

銀行業前8月稅前淨利2913.2億元，年增達192.5億元或7.1％，在金融三業中獨紅。其中，國銀2673億元、年增9.3％，信合社26.4億元、年增達12.6％，陸銀45.4億元、年增7.3％，但票券69.7億元、年減達29.9％，外銀在台分行98.8億元、亦年減達11％。

銀行局主秘侯立洋表示，國銀及信合社前8月獲利成長，主要受惠放款增加帶動利息淨收益增加，抵銷手續費與投資及其他淨收益減少。外銀在台分行獲利衰退，主因台北利差擴大導致交易成本增加，票券商獲利衰退則是因殖利率上升，造成持有票券帳面價值減少。

保險業前8月稅前淨利1878億元，年減達1683億元或47.3％，主因防疫保險之亂使產險業稅前虧損達765億元，較去年同期獲利175億元大減達940億元，虧損幅度持續擴大、創同期新低。壽險業則受股債市巨幅波動干擾，前8月稅前淨利2643億元、年減達21.9％。

而證券期貨業前8月稅前淨利484.43億元，年減達526.98億元或52.1％。其中，券商356.24億元、年減達516.58億元或59.19％，投信業93.92億元、年減10.16億元或9.76％。僅期貨商34.27億元、年減0.24億元或0.7％，表現相對持穩。

證期局副局長高晶萍分析，台股加權指數前8月下跌達3123.4點、成交量縮水達29.76兆元，使券商經紀業務及自營收入分別年減達378.64、306.71億元。投信業則因資產管理規模4.76兆元，較去年同期4.84兆元下滑，影響基金經理費收入所致。