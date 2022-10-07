面試提問有訣竅，一名工程師分享，透過朋友介紹去面試，他自認為過程頗順利，但一周後收到人資回覆，評語卻讓他無法理解，因為對方說他感覺只關心加班費。貼文引起兩派人馬戰翻，有人認為問加班費問題就扣分的公司沒必要去，因為搞不好會壓榨勞工；但也有人表示，面試應努力展現自己的優勢，並討人喜歡，且最後的提問要展現出對工作崗位的好奇才對。

一名工程師近日在Dcard上分享，最近朋友介紹了工作機會，他將履歷寄給人資後，收到了線上面試的通知，本來一切狀況都不錯，直到面試的主管問他還有什麼問題，他立刻詢問「你們有加班費嗎？」對方聽了以後秒回，他們這邊沒有在加班！

工程師表示，他認為這種制度的東西應該講清楚，所以又追問了一句說「那如果勢必要加班呢？」怎料，負責面試的主管聽了解釋說，由於他們這邊案子的時程比較長，所以通常沒機會加班，但如果真的要加班，必須先聯絡上級，才能將加班資訊呈報到系統，之後可換成補休。而人資也插話補充說，有些工作不是一定要加班才能完成，但如果主管准許的話，公司會給加班費或補休時數。

工程師指出，他聽完則說，因為工作職涯的緣故，經常會需要加班，因此才想要先問清楚，當然不加班也很好。接著他進一步詢問這個職位的薪資結構，怎料，人資卻插話說，這個部分希望等到有進一步的階段再做討論，然後面試就這樣結束了。

工程師也說，隔了一周，他收到人資的回覆，對方表示主管最後選擇另一名更資深的求職者，他完全能夠理解這部分，但後來人資提到說，面試的最後感覺他都只有關心加班費，讓他不太能接受，也很好奇，難道面試的過程中不該問加班的權益？到底要問什麼問題才對？

貼文引起網友討論，有人認為面試問加班費是保障自己的基本權益，如果面試官聽到扣你分，那這樣的公司不去也罷，誰知道會不會壓榨你？「問加班費扣分的公司不去也罷，當大家來工作加班都慈善事業」、「問這種問題會扣分，代表公司的格局就這樣而已，勞工不友善的環境，直接考慮下一間」、「如果這樣就扣分，沒去也好」。

但也有網友認為，面試最大的目的就是被錄取，應該要展現自己最優秀的樣子，少問一些白目的問題。「問加班費或薪資結構，都不是加分行為」、「最後提問滿關鍵的，如果沒問工作相關內容、部門氛圍、前景、管理風格或比較長期的部門規劃等，只問加班費確實滿扣分的」。