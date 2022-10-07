總統蔡英文近期出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，卻被同黨人士拍到2台超大讀稿機，蔡竟全程照稿唸引發熱議。民進黨立委高嘉瑜表示，蔡因位居總統之尊、代表國家，必須字斟句酌力求精準，「但是私下談話不可能用讀稿機啦！」此話引發全場騷動，讓同台媒體人陳揮文忍不住為其緩頰，稱高是「有苦難言」。

高嘉瑜昨（6）日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉指出，蔡英文過去也擔任過立委，其問政質詢也被外界稱讚非常犀利，甚至一度獲得「白玫瑰」美名，她因現位居總統之位，層級使然必須展現出穩重的形象，當然對於講稿的內容字斟句酌，不能像民代那麼隨興想講什麼就講什麼，這點其實就跟前總統馬英九有點像。

高嘉瑜強調，蔡英文身為國家元首，她對於講話的精準的要求非常高，故必須確認每一個文字都是她所想要的，才會放到讀稿機上，為的就是不要有絲毫的差錯；重點不是讀稿，而是總統非常在意她所講的每一句話，都是代表國家。

主持人哈遠儀則直言，蔡英文如此恐會讓人覺得欠缺親近感，因為她必須用字遣詞精準到連「大家好不好啊？」這類帶動現場氣氛的語助詞，都要跟讀稿機講得一模一樣。

高嘉瑜卻突然大笑，強調蔡英文其實就像主播一樣，有時候也是要照著新聞稿來唸。高嘉瑜更天外飛來一筆脫口道：「但是私下談話不可能用讀稿機啦！」邊說邊忍不住狂笑，引發現場騷動。同台來賓媒體人鄭師誠則反酸，蔡連上次花蓮地震也看讀稿機，難道她地震的談話會引發戰爭嗎？這點實在很奇怪，讓人懷疑她現在「沒有讀稿機不會講話」、「退化了」；媒體人陳揮文也插話，坦言「高委員當然是有苦難言，觀眾朋友一定都還記得，她之前還聲援高虹安」，此話一出不僅讓現場笑翻，更讓高嘉瑜露出尷尬的笑容。