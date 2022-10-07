知名網路遊戲實況主「鼻地大師國動」（本名張葦航），日前在實況直播中，張貼公告「我講一件一定會發生的」、「蔡英文死了」等語，經警方認定為散布謠言；新北地方法院三重簡易庭依社會秩序維護法裁罰張男3000元。

據判決書指出，張男在今年8月1日在Twitch（圖奇）遊戲影片串流媒體平台直播中，張貼公告「我講一件一定會發生的」、「蔡英文死了」等語，經警方認定為散佈謠言，足以影響公共之安寧，張男於警詢時辯稱「因為那個時候大家都在討論印度神童，我只是單陳跟著預言一件事，並沒有什麼特別的意思」。

新北地方法院三重簡易庭認為張男身為智識健全之成年男子，稍加查證，即可知其所發布之貼文內容當與實際情況不符，卻率然不顧，逕自予以散發傳佈，進而提供予圖奇串流媒體平台直播中之不特定多數人觀閱瀏覽，已足認張男主觀上具有散佈「蔡英文死了」訊息之故意。

法官認為此訊息內容，足以使見聞之民眾心生恐慌，擔憂現任總統「蔡英文」是否突遭變故身亡，致國家產生動盪，因而有害於公共安寧，依社會秩序維護法第46條、第63條第1項第5款裁罰張男3000元罰鍰。