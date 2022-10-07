德國前總理梅克爾週四表示，歐洲安全架構中唯有俄羅斯共同參與，歐洲才能實現持久和平。2005年至2021年擔任總理的梅克爾出席了慕尼黑舉行的《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）成立77週年的紀念儀式上發表了上述聲明。

據《南德意志報》6日報導，她說長久以來的冷戰將持續直到俄羅斯的參與（幫助）下才能真正實現永久和平。這位前總理表示，烏克蘭的事件是一個「轉折點」，並呼籲，俄羅斯總統普丁的聲明需要非常認真地對待。「我們都必須認真看待他（普丁）的話語，而不是從一開始就把它們歸類為虛張聲勢，」

Former German Chancellor Angela Merkel said Europe can achieve a lasting peace only with the involvement of Russia:https://t.co/2ngEhrCedV pic.twitter.com/6qdGUGVtSZ — TASS (@tassagency_en) October 7, 2022

「今天完全不同。俄羅斯和普丁總統對烏克蘭的侵略戰爭正在摧毀包括當時的蘇聯和後來的俄羅斯在內的國際社會，在赫爾辛基協議和《巴黎憲章》中達成的一切基礎。今年2月24日是一個意義深遠的轉折點。」

這是一個轉折點，我們都需要認真對待他的每一句話語，而不是從一開始就將它們歸類為虛張聲勢。鑑於（烏俄戰爭）這一令人震驚的情況，我認為德國、歐盟和北約採取團結一致的立場以及如何採取堅定的立場來保護國家主權和完整，這一點非常重要。包含烏克蘭和重建。

在我看來，雖然現在看似難以想像，即該如何在國際法框架內發展未來的歐洲安全架構，最終只有當俄羅斯也共同參與在內的情況下才可能發生。

因為只要我們還沒有真正做到這一點，冷戰也不會真正結束。 無論如何——我也深信——時間不會倒流，1989、1990年的劇變太深刻了，當時的經歷太深刻了，好轉是可能的。」