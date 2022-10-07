聯準會（Fed）首位非裔女性理事庫克（Lisa Cook），6日發表上任來首次談話，她附和其他Fed官員的鷹派論調，指通膨依然頑強，有必要持續升息讓通膨獲得控制。

庫克周四在美國智庫「彼得森國際經濟研究所」，發表她5月上任來首次演說。庫克坦承修正過對通膨的看法，她目前認為通膨還是持續不墜，儘管私人部門的即時數據顯示通膨可能在未來幾個月降溫，但Fed應等到通膨率確實下降再放緩升息。

庫克說:「通膨率仍遠高於我們的2％長期目標，因此欲恢復穩定物價需要持續升息，然後保持政策限制性一段時間，直到我們確信通膨朝2％目標回落。」Fed連續三次會議升息3碼，她都表態支持。

在庫克之前，已有明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）放鷹。Fed鷹聲此起彼落，無異打臉華爾街有關升息即將減速或明年轉降息的揣測。