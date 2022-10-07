23歲陳姓男子疑不願再提供帳戶給詐團，遭騙出門後載到中壢毆打凌虐，5日凌晨遭「丟包」陳屍在桃園區溫州公園，警方以車追人，陸續逮到3男1女，警方懷疑4嫌說詞避重就輕，且各方說法不一，偵辦後認定涉案的梁男、施男、王男3人罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押，今日凌晨裁定獲准。

桃園警方5日清晨5點接獲民眾報案，稱桃園區溫州公園籃球場旁草地上有男子一動也不動，趕抵現場發現該男已明顯死亡，並未送醫，進一步翻查發現他身上有大片瘀青，傷勢集中下背部和臀部。

警方調查死者是23歲陳姓男子，桃園人、無前科，調閱監視器驚見他凌晨1點就被車子載到溫州公園「丟包」，下車後就搖搖晃晃，懷疑案情不單純，積極以車追人，循線將3名涉案男子帶回，但3人初步辯稱只幫忙載人，陳男依約騎車到溫州公園後就上車，他們只負責載到中壢、大園交界的鄉間小路，對於案發經過都辯稱不知情，隨即將人送回溫州公園，還說死者當時能自己走下車，期間陳男有到某女子家停留，該女也已到案，由警方進一步訊問釐清案情。

死者家屬透露，陳男之前因車禍受傷，曾以4萬元代價「借」帳戶給友人，事後不想再配合詐團，拿回帳戶遭拒後便逕自到銀行取消帳號，疑因此惹怒詐團遭騙出毆打致死，家屬不忍看到陳男背部和臀部大面積紫色瘀傷，痛批社會看不到公理，有錢就能殺人，希望還給死者一個公道。