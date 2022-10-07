年底九合一選舉引發各界關注。一份最新民調指出，民進黨屏東縣長候選人周春米的支持度僅以37.28％，小幅領先國民黨蘇清泉的34.89％；其中民進黨屏東縣長潘孟安的施政滿意度為71.06％，民進黨的支持者中，卻有6.94％表示會棄綠投藍。媒體人陳揮文則直言，他不太相信這個數字，因為該選區真的非常綠，而且大家必須相信「奧步的力量」。

根據《菱傳媒》5日公布的最新民調，民進黨在屏東縣的政黨支持度有29.61％，領先國民黨的20.44％，但在民進黨支持者中，願接續對潘孟安的滿意度轉而投支持周春米者僅76.17％，同時尚未決定和不會投票的比例分別為8.63%和6.19%，更有6.94%表示會棄綠投藍，改支持國民黨的蘇清泉。

陳揮文昨（6）日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉指出，這份民調並非傳統嚴謹的調查方法，比較像是網路數據的蒐集；屏東立委三席都是民進黨籍，簡單講就是「非常的綠」，所以當初國民黨在初選提名時也是非常的掙扎，因為真的很不好選。

陳揮文直言：「如果照這個數字能拉那麼近的話，那民進黨真的是……」強調他並不會這麼樂觀的去看這份民調及藍營在屏東縣的選情，並非他推崇民進黨，而是大家必須去回想所謂「奧步的力量」是非常的厲害的，他不太相信數字真的會那麼的接近。陳的說法也獲得現場來賓的討論。