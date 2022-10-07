從選秀節目《原子少年》脫穎而出的冠軍團體「天王星」，近來人氣水漲船高，未料成員「小孩」（何世華）被爆酒後意圖侵犯10萬粉絲的網美，事後則出面道歉表示願意接受懲處，不過如今他的友人公開小孩和該網美相識到交往的過程，直指「發生關係」全是女方主動要求。

小孩日前被爆酒後意圖侵犯網美，女方事後發文強調：「如果我有造假一個字，我天打雷劈，我出門被車撞死」，對此小孩也透過IG道歉，強調會對自己的行為負責，不過友人則跳出來還原事件始末，他表示小孩和女方在酒局相遇，不過當天小孩醉到沒有辦法說出住家地址，女方由於不放心便陪同返家，到家時更主動要求陪同上樓，並且送他回到房裡，中間過程全是女方自願。

小孩友人還原整起事件過程，強調全是女方主動要求。（kidz_parents IG）

9/3 下午，小孩向女方表示本身有過動和妥瑞症，從小就有暴力傾向，發作時可能會出現捶打牆壁等行為，由於擔心酒後有毆打女方的行為才先行道歉，絕非為了有意圖侵犯女生的行為道歉，更強調事發後兩人都還持續維持聯繫。

小孩友人曝光小孩和網美對話截圖。（kidz_parents IG）

小孩友人曝光小孩和網美對話截圖。（kidz_parents IG）

事發兩週後，因為女方及友人頻頻起鬨，讓小孩心生愧疚便答應交往，而女方在交往期間更主動提議發生性行為，即便小孩表示沒有保險套而拒絕，但女方則表示吃事後避孕藥就可，對於小孩一直沒有完整還原過程，友人強調主要是為女方著想，深怕對方受到來自外界的輿論壓力，不過這篇po文如今已被移除。