沒有慢性病史也不菸酒的男性竟也莫名罹患胃癌。醫師表示，一名30歲男性平常身體無不適症狀、無慢性病史、不菸酒、無家族癌症病史，只有在健檢前幾天，突然發燒，未料照胃鏡時，發現胃部有一突起物，結果是胃部淋巴瘤，該病較明顯症狀為發燒、夜間盜汗、體重減輕，若民眾突然有上述症狀，建議可進行消化道健檢，及早發現問題，以利及早治療。

胰臟醫師林相宏在其臉書表示，一名30歲男性平常身體沒有不適症狀、無慢性病史、不菸酒、無家族癌症病史，只有在健檢前幾天，突然發燒，當時健檢內容只是做胃腸及胰臟健檢。

林相宏表示，在為該病患照胃鏡時，發現胃的皺褶有一個1公分左右的突起，這病灶在一般胃鏡檢查時很容易被忽略，他當時特別留心切除此突起物並送驗，「結果切片結果竟是胃部B細胞淋巴瘤。」

林相宏受訪時表示，胃部B細胞淋巴瘤即為胃部淋巴瘤，屬胃癌的一種，約占胃癌的1~2成，若未擴散至淋巴、肝脾、骨髓，預後頗佳、存活率高，但要注意胃部淋巴瘤沒有典型的症狀，患者會出現「消化不良或是胃潰瘍」的症狀，例如腹痛、脹氣、噁心、疲倦、食慾不振等，少數會出現胃出血。

林相宏表示，胃部淋巴瘤仍有一些淋巴瘤特有的症狀，也就是發燒、明顯夜間盜汗、體重減輕這些症狀，因此有上述症狀者，可就醫做腸胃道檢查，若能及早介入治療，治療效果頗佳。

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