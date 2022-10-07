喝含糖飲料易發胖，若改喝無糖汽水或氣泡水呢？家醫科醫師許書華闢謠說，研究指出，不管是喝含糖汽水、無糖汽水或是氣泡水，飢餓素的濃度都會比喝不含二氧化碳飲料的高。簡單來說就是，水中的二氧化碳氣體會造成食量增加，進而導致體重增加與肥胖的問題發生。

許書華昨在臉書分享，研究將小白鼠隨機分4組，第一組小白鼠喝水、第二組喝去二氧化碳的汽水、第三組喝一般汽水、第四組則是無糖汽水。每天記錄小白鼠的體重和食物攝取量。6個月後發現，4組老鼠的體重變化為「一般汽水 >無糖汽水>去二氧化碳的汽水 >水」。研究團隊也發現，喝汽水或無糖汽水的老鼠體重增加率較高，推估是因為飢餓素增加，導致食物攝取量也隨之增加。

許書華表示，另有研究選擇20名體重正常的男大生，年齡落在18至23歲，空腹11小時後，隔天早上9點給相同的早餐，再隔1小時分別給水、一般汽水、無糖汽水、去二氧化碳汽水和氣泡水，結果發現喝一般汽水的飢餓素濃度比喝水或去二氧化碳的汽水高6倍，而喝一般汽水、無糖汽水或氣泡水比起喝去二氧化碳的汽水的飢餓素濃度高3倍。

許書華指出，即便汽水中沒有糖分或人工甜味劑，但可能會增加食物的攝取量，導致體重增加，簡單來說就是「氣水中的二氧化碳氣體會造成食量增加」，因此，研究認為氣水中的二氧化碳可能會誘發肥胖，除了讓體重變重，還可能增加脂肪肝的風險，所以喝汽水會胖不只是因為糖。