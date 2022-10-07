小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。外媒引述知情人士指出，2021年6月成立的晶圓代工企業鵬芯微，已從海外訂購半導體設備，預計在2023年上半年收到設備。

華為與鵬芯微的緊密關係，讓市場猜測，華為會否透過鵬芯微新創公司的身分，低調從荷蘭、日本甚至美國供應商取得發展晶圓加工所需要的設備，躲過美國的嚴苛限制。

【1】華為繞道海外買半導體設備

面對美國制裁封鎖，中國科技巨頭華為在不可或缺的晶片問題上，進行各種嘗試，此前已傳出聯手中芯國際和福建晉華，發展晶片產線，如今再傳華為透過關係緊密的新創企業鵬芯微，繞道在海外採購半導體設備發展晶圓加工製程。

【2】國安基金護盤延長三個月

全球升息、俄烏戰爭添新變數，金融市場「10月天」挑戰仍多，國安基金6日召開第三季委員會議，決議再延長護盤三個月至明年1月召開的下次委員會議再討論是否續留場內，同時也公布截至9月底止，國安基金共投入約112億875萬元進場護盤。

【3】季增4.6％ 聯電Q3營收衝高 全年更旺

晶圓代工廠聯電公告9月合併營收252.19億元，創下單月歷史次高，推動第三季合併營收季增4.6％至753.92億元，再創單季新高。法人預期，第四季產能利用率可望維持高檔水準，業績亦有機會繳出亮眼成績單，推升全年營收年成長逾20％，締造新高紀錄。

【4】因應OPEC+減產 美國擬放寬對委國制裁

美國總統拜登對於石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）做出每日減產200萬桶的決定感到失望，隨即指示能源部11月再釋出1,000萬桶戰略儲油，同時打算放寬對於委內瑞拉的制裁措施、允許雪佛龍（Chevron）在當地恢復開採石油，為歐美重新進口委國原油鋪路。

【5】美元大多頭 一路漲到2023年

今年國際匯市美元一枝獨秀，美元指數迄今狂升16％，路透所作的最新訪調發現，多數外匯策略師認為強勢美元會一路漲到2023年。10大集團（G10）最弱勢貨幣日圓今年底預料收在144兌1美元，全年重貶20％，創逾50年來最大貶幅。