2022年卡達世界盃即將熱鬧開踢，目前處於35連不敗的阿根廷，也將帶著高昂士氣挑戰大力神盃，陣中絕對主力梅西(Lionel Messi)的表現好壞，關乎到阿根廷能夠走多遠，雖然本季梅西仍維持著高檔表現，不過在接受《Star+》訪問時，梅西親口承認本屆是他職業生涯最後一次參加世界盃。

今年剛滿35歲的梅西沒有出現任何衰退跡象，代表巴黎聖日耳曼出賽13場比賽，繳出8球8助攻的全能表現，率領球隊暫居聯賽榜首，在歐冠也以分組第一領先，梅西將以最佳狀態迎戰世界盃，只不過他也坦承本屆的卡達世足賽，是生涯最後一次的世界盃。

「等待世界盃的日子讓我有些焦慮及壓力，我迫不及待想到那裡去，但另一方面也會有些擔心，因為我們希望能有好的結果。」

去年在美洲盃打破國家隊無冠的魔咒，今年更是在南美-歐洲超級盃中以3：0輕取豪強義大利，讓梅西對這支阿根廷抱持著強大信心，「我們進入到1個絕佳的時刻，擁有非常強大的團隊，但在世界盃上任何事情都有可能會發生，比賽將會很困難，最終獲勝的隊伍往往不是熱門球隊，這就是世界盃如此特別的地方。我不知道我們是不是爭冠大熱門，但阿根廷始終是爭冠的候選隊伍。」