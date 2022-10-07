年底大選投票時間逼近，高雄市長選戰由民進黨籍現任市長陳其邁尋求連任、國民黨徵召智庫執行長柯志恩參戰。國民黨前台北市議員羅智強昨(6日)在臉書分析，10月份3份剛公布的民調，更顯示柯的支持率大幅上升，「3份民調，1份贏、2份輸。綜合差距只剩1成多。柯志恩急起直追，陳其邁卻已是強弩之末！」

羅智強指出，大數據顯示，柯志恩的聲量已經超過陳其邁，9月30日造勢當天的臉書社群聲量是陳的3倍、Youtube觀看次數是陳的8倍，10月份3份剛公布的民調，更顯示柯支持率大幅上升！分別是入口網站Yahoo民調，柯以43.5%贏過陳的38.3%、《菱傳媒》民調，陳以53.7%領先柯的36.9%、《ETtoday新聞雲》民調，陳其邁以53.9%領先柯志恩的31.3%，3份民調柯1份贏、2份輸，綜合差距只剩1成多。

羅智強表示，鍥而不捨的俠女柯志恩，做到連羅智強都不敢想的事，也希望把最後1成的差距，變成領先！對此，有不少網友在《LINE TODAY》相關報導底下熱烈討論，有人表示「說實話...柯志恩這麼優秀」、「有夢最美，票開出來就美夢成真」、「打敗民進黨，解放高雄市」、「加油」、「試試換黨換人當家，高雄才有揚眉吐氣的可能」。