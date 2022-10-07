設備廠揚博(2493)9月合併營收為2億7379萬元，月增2.56%，儘管市場雜音不少，揚博在手自製設備訂單依照程未變，代理業務亦持續朝先進製程布局，隨著布局效益顯現，揚博表示，正向看待未來營運。

揚博業務分為代理及自製設備兩大部分，其中代理以進口半導體相關藥水及設備為主，自製設備則以PCB溼製程設備為主，主要應用為ABF及汽車相關產品，揚博9月合併營收為2億7379萬元，月增2.56%，年增19.07%，累計第3季合併營收為8億568萬元，季減12.46%，累計前9月合併營收為25億8762萬元，年增21.58%。

揚博副總經理李子勝表示，公司代理業務著重於高階製程設備與材料深化及拓展，隨著先進製程希望多培養在地供應商，我們不排除與夥伴更進一步合作，持續布局美系及大陸供應鏈，這是很大的機會，我們很積極往這邊走；在自製設備方面，雖然最近雜音比較多，但因PCB建廠時間很長，通常要兩年，不太可能等到有生意再建廠，目前客戶按照時程在談，明年訂單還是按照原訂時間沒有變。