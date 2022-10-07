台船(2208)董事長鄭文隆去年表示，為照顧集團員工，將在高雄市小港區興建住宅，售予台船集團內部員工，並由百分之百持股子公司台船防蝕科技負責興建，該案建案取名「船佳堡」。台蝕總經理陳秋妏表示，希望秉持台船優質的造船工藝技術，達到如船艦般堅固且最佳的安心居住堡壘，並傳承給子孫，也藉此吸引人才留任以及做為台蝕跨足建築的代表作。

此外，台蝕與結構安全創辦人戴雲發團隊首度攜手合作，採用創新建築「Alfa Safe耐震系統工法」施作，不僅符合ESG所推動的低碳工法認證，同時對環境永續有正向發展，並彰顯台蝕在建築安全上的用心，期盼建造更多安全高品質的建築。

台船兼任台蝕董事長魏正賜指出，採用「Alfa Safe耐震系統工法」之「Alfa Safe柱中柱」施工，在建築及結構規畫初期即導入，採一體化系統箍綁紮，確保有效改善施工品質及提升建築安全，使房屋結構符合規範且更加安全穩固，並有效改善國內建築普遍存在鋼筋排列未依設計規定、過密或不均、搭接長度不足、箍筋未依規定綁紮、工人不易施作及工班素質不一等缺失，能有效提升整體建築安全耐震品質。

鄭文隆出身土木工程背景，除對營造業相當熟悉外，在擔任交通部國道新建工程局局長、高雄市副市長期間，格外重視營造工程結構安全，因此，在認同戴雲發團隊理念下，對於此次雙方合作，能將台船對於建築結構安全的概念深植人心，期望藉由該案作為台蝕轉型跨足建築領域的代表作品。