大陸央視新聞用戶端7日報導，聯合國人權理事會第51屆會議當地時間6日對美國牽頭提交的一項涉疆問題決定草案表決失敗。大陸外交部對此表示，藉涉疆問題打壓遏制中國的圖謀，不會得逞。

大陸外交部稱，一段時間以來，美國及一些西方國家反覆藉涉疆問題造謠生事，打著人權旗號搞政治操弄，企圖抹黑中國形象、遏制中國發展。他們無視事實真相，在人權理事會散布涉疆謊言謬論，炮製出一份所謂決定草案，企圖利用聯合國人權機構干涉中國內政，推進其「以疆制華」圖謀。國際社會的眼睛是雪亮的。雖然美國及一些西方國家竭力向其他成員國施壓，但這份決定草案仍遭到人權理事會多數成員特別是廣大開發中成員的強烈反對，美國等西方國家圖謀再次失敗。

大陸外交部指出，涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題。經過艱苦努力，新疆已經連續5年多未發生暴恐事件，新疆各族人民的人權得到最大限度的保護。國際社會對美國等西方國家「以疆制華」的險惡圖謀心知肚明，對他們以人權為藉口干涉別國內政的卑劣伎倆深惡痛絕。

近年來，包括廣大伊斯蘭國家在內的近百個國家連續在人權理事會、聯大三委等場合公開發聲，支持中國在涉疆問題上的正當立場，反對藉涉疆問題干涉中國內政。事實一再證明，大搞人權問題政治化和雙重標準的行徑不得人心，藉涉疆問題打壓遏制中國的圖謀不會得逞。

大陸外交部強調，人權理事會真正應該關注和討論的是美國、英國等西方國家嚴重侵犯人權問題，包括系統性種族主義和種族歧視、侵犯難移民權利、槍支暴力氾濫、濫施單邊強制措施、海外軍事行動造成大量無辜民眾傷亡等，還廣大受害者一個公道，給國際社會一個交代。奉勸美國等西方國家放棄政治操弄、造假抹黑和無理打壓，回到對話合作軌道上來，為國際人權事業發展真正做些實事。