女星張文綺一直以來常駐在各大綜藝節目中，笑料百出的表情與肢體動作，是觀眾們心中的開心果。誰料，屢次帶來歡笑聲的張文綺，近日在直播間崩潰大哭，原來是因她的愛犬「圓圓」走失了，加上媽媽在高雄出了車禍，心緒慌亂的她才想到開直播尋求幫助。

在直播中，張文綺以哽咽的聲音表示，自己平時不會在這麼晚的時間打擾大家，但她一時間真的想不到辦法了，只好拜託網友們幫忙尋找「圓圓」。她說道：「希望有住小港的人，可以幫我們注意，如果有看到，希望抱到我家的鹽酥雞店給我們。」

張文綺直播中哽咽。（圖／翻攝自張文綺FB）

除此之外，張文綺的媽媽也出了車禍，送醫檢查後雖然有些擦傷，但是人並無大礙。她也在直播中坦言，自己工作結束後，也差點出車禍，許多糟心事積累在一起，讓她的狀況不甚理想，無心在工作上。

萬幸在直播結束後相隔不久，張文綺在臉書上更新最新消息，提到狗狗已經有好心人士幫忙送回，也曬出兩人的聊天截圖，表示感謝之意。此外，她也很感謝各界的幫助與鼓勵，「謝謝大家的陪伴，謝謝每一個的你們。」對此網友們紛紛表示祝福，回應「媽媽身體僅擦傷無大礙，狗狗也找回，一切就是最大的平安喜事。」、「善良的人，有善報」、「毛孩寶貝回家了，今晚可以好好睡了」。