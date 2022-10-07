謝忻走過和「浩角翔起」阿翔不倫戀風波後，最近成功復出接拍電視劇，昨(6日)她在電視劇活動上和好友小甜甜（張可昀）等人幾乎零互動，被質疑是姐妹情生變，電視台雖然否認，謝忻昨深夜則在臉書上宣布上清理朋友，並對自己喊話：「不需要難過那些切割的」。

謝忻昨晚意有所指發文說，要開始努力學會人生斷捨離的功課，不僅是衣服、鞋子、書籍，連朋友關係都需要做清理，「斷開一份人情冷暖」，她也明白這件事醞釀已久，沒有太多捨不得，「因為知道自己早已經被拋下。那些離開的、撇清的、切割的，不需要為此傷心難過，因為他們本就不屬於你。」

謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻更強調：「那些留下來的，拚了命拉你一把的，才會是一直屬於你的難能可貴。或許生命中的每一段旅程都是浮光掠影，但能留下來的都是美好」，並表示不用計較誰是誰非，隔空祝福那些遠離的朋友，「無論快樂、悲傷，無論是好、是壞，都活在當下，各自精彩。」引來網友狂猜指的是否就是小甜甜。

3年前謝忻因捲入阿翔車吻戀事件被停工，當時小甜甜上節目坦言知道消息時很生氣，「我覺得畢竟人家是有家庭的狀況，對我而言，我覺得是好朋友，就要告訴她不對的事情」，並呼籲謝忻要公開道歉。3年多來謝忻和小甜甜互動減少，昨兩人和其他演員一起出席《市井豪門》記者會，謝忻低調表示一開始有請教小甜甜，後來多半詢問雷洪，至於被指姐妹感情急凍，民視表示應該沒這件事，還說是兩人主動表示要同一組受訪。