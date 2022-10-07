蔡總統與行政院長蘇貞昌究竟有沒有施壓獨立委員會NCC鏡電視申照案？演變至今宛如政治羅生門，桃園市長參選人鄭寶清表示，在朝野各說各話的政治過程當中，浮現了蔡英文的政治親信、前民進黨祕書長洪耀福曾對NCC主委陳耀祥表達「關心」的政治訊息，質疑NCC已經淪為民進黨對付政治異己的御用工具。

鄭寶清指出，洪耀福曾對陳耀祥表達「關心」，到底是關心還是「關說」容或有灰色地帶的政治模糊空間，但至少也直接證明民進黨蔡英文政府團隊的政治黑手的確已經正式介入鏡電視的申照過程。

鄭寶清又說，電子媒體「第四權」的監督政府獨立空間已受到戕害，媒體獨立自主與人民言論自由的保障完全蕩然無存，台灣的民主自由政治體制已經出現破口，甚至更已徹底瓦解，台灣正式走回黨政控制媒體與箝制言論自由的威權統治老路，民進黨當年我們與民主前輩共同打拚走上街頭「捍衛言論自由、打破媒體壟斷」的創黨精神真的已經消失無蹤了，難道還要為了所謂的民進黨繼續執政「大局」，把我們的民主、法治、自由、人權的「靈魂」都出賣了嗎？

鄭寶清表示，我曾經鍾愛民進黨，但是民進黨已經變成與「魔鬼交易」的墮落沈淪政黨，我更愛我們的寳島台灣，但是已經被民進黨全面執政的政治黑手汚染了我們純淨的民主自由政治天空，我熱愛我的美麗故鄉桃園，但是桃園竟然已被桃園市長鄭文燦的「暗黑帝國」共犯結構所詐騙、炸光殆盡！

鄭寶清質疑，難道我們還要繼續眼睜睜地讓我們的寶貴家園被這樣可惡至極的「小英天下太子燦，洪氏兄弟阿國黨」摧殘蹂躪嗎？難道要做到黨政軍退出媒體經營、停止介入媒體獨立運作真的就有這麼的困難嗎？難道真的要走到「官逼民反」置天下蒼生於不顧的政治輓歌嗎？

台灣需要我們有志之士站起來捍衛我們的民主、自由、人權、法治堡壘，桃園更需要我們勇者無懼來揭穿鄭文燦「暗黑帝國」共犯結構的綠色恐怖。鄭寶清提到，我鄭寶清就是要衝在最前頭，當先鋒，當烈士，為我們桃園，為我們台灣的未來命運守護最後的「民主自由」防線，衝破層層險阻，越過萬般磨難，全面抵抗這不公不義的惡霸政權，還給人民一個可以安居樂業的民主桃花源最美好的「淨土」！