隨著勇士「追夢」卓雷蒙格林與隊友普爾訓練時爆發衝突事件過了一天，更多的事件細節也曝光了，追夢在練習期間突然對普爾的臉揮了一拳，但普爾並未反擊，甚至還繼續留下練球，也跟隊友有說有笑，勇士總管邁爾斯7日強調，不會針對這次事件處罰追夢禁賽。

「我對這次衝突事件的描述是，普爾的臉部區域被卓雷蒙格林迅速打了一拳，」勇士隨隊記者史拉特爾表示，「目前普爾處理這件事件的態度很棒，勇士球員們也以一種非常好的方式看待普爾的轉變。」普爾今天仍參加了訓練，格林則是缺席訓練。

至於謠傳兩人衝突的關鍵因素是都在談判續約，不過邁爾斯澄清，他已經跟普爾的經紀人進行溝通，當前續約談判正在進行當中，他不認為這次衝突事件源自兩人可能續約的緊張關係，儘管外傳卓雷蒙格林將會接受球隊處罰，卻不會因此缺席任何比賽。

「我有信心，這次衝突事件不會侵害我們球隊的根基，」邁爾斯說，「老實講，我還愛著卓雷蒙格林這傢伙，但我不喜歡他的所作所為，所以千萬別把自己放在那種處境。」勇士接下來將在10日熱身賽迎戰湖人。