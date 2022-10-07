民眾黨新竹市長候選人高虹安近期遭綠營猛打，被控美國博士論文抄襲及資策會爭議。臉書粉專「工程師看政治」認為，這次新竹市長選戰儼然已成「真相與謊言的對決」，綠營為延續新竹政權必將用盡各種手段，其中最重要的就是「12億爛球場」背後疑雲。此說法引熱議，大批網友直呼恐怖。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（6）日發文指出，資策會原先說「高虹安表現優異，申請補助方案至辛辛那提大學攻讀博士」，但6日卻突改口說「沒有事先報備或申請攻讀美國學位，有職場倫理問題」；資策會看來是被逼的，畢竟政府是資策會最大收入來源，錢能控制很多事，不然恐就等著選後清算。

粉專質疑，資策會的推薦信就放在高虹安臉書，裡面清清楚楚寫高「主動爭取本會國際人才培育補助方案，前往美國辛辛那提大學進修攻讀機械博士學位，赴美期間仍克盡職守」，這麼乾淨明白，到底有什麼好說的？粉專研判，資策會的轉向背後應與民進黨立法院團總召柯建銘有關。

對此，粉專表示，民進黨有這樣權力傾國的人，為了延續新竹政權當然會用盡骯髒手段；這次新竹選舉，與其說是選賢與能，不如說是「真相與謊言的對決」，新竹的12億爛球場大家都看到了，就別再讓詐騙集團選上，否則後果還是全民來扛。

這篇文章獲得超過3000個讚、逾200則留言與近300次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「12億球場炸出了重大貪腐線索，難怪民進黨這麼怕」、「他們一定會極力阻止高虹安當選，想想真是太恐怖了」、「先讓民進黨在新竹落選，才能挖出其他骯髒事」、「資策會畢竟也是要靠政府預算吃飯的單位，但這些高知識份子怎麼都不覺得對不起國家呢？」「職場倫理都能拿來說了，就代表高委員沒什麼問題可以攻擊，偏偏倫理道德就是民進黨完全沒有的東西」。