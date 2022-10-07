當局今天表示，森林大火吞噬了智利領地復活節島（Easter Island）部分地區，將一些巨大的摩艾石像燒得焦黑。

法新社報導，文化遺產部副部長培瑞斯（Carolina Perez）在推特發文說：「近60公頃土地受到影響，其中包括一些摩艾石像。」

培瑞斯說，在距離智利西岸約3500公里的復活節島上，自3日以來，已有100公頃土地遭大火夷為平地。被聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產的拉諾拉拉庫火山（Rano Raraku）周圍地區受損最為嚴重。

這個地區和採石場的摩艾石像估計有數百座。復活節島的巨大石像是從這座採石場的石材雕刻出來。

復活節島市長艾德門茲（Pedro Edmunds）告訴當地媒體：「火災造成的損失無法挽回。」目前還沒有關於整體損失的報告。

復活節島因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而關閉兩年，今年8月5日才重新開放觀光。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111007