聽聞有美國媒體爆料「追夢」卓雷蒙格林與普爾爆發衝突的原因，是普爾在季前訓練營開始之後行為產生變化，暗示普爾因為即將提前續約而態度太過囂張，勇士當家球星史蒂芬柯瑞7日受訪時回應，「這完全在胡扯！這種謠言對普爾來說是不公平的。」

「卓雷蒙格林跟普爾發生衝突是不幸的狀況，可是我們目前訓練情況很棒，這是完全可以避免的狀態，幸好我們團隊內部仍然充滿信任，因為我們知道這兩人是誰，」柯瑞說，「我相信勇士會反彈回來，我很喜歡我們今天在訓練中的回應，那種能量很棒。」

柯瑞也跟勇士總管邁爾斯抱持同樣立場，強調自己並不認為面臨提前續約談判，造就卓雷蒙格林與普爾爆發衝突，「從我的感受與已經說出口的一些話來看，事實並非如此，兩人在爆發衝突前夕，沒有什麼不尋常的狀況，直到它變得不尋常。」

「我想這次衝突事件一點也不有趣，就是關於面對現實，不管昨天發生了什麼我們都會處理好的，」柯瑞說，「我始終對於卓雷蒙格林坦誠相待，他也尊重我的觀點、尊重我的感受。我認為格林的道歉是必要的，但你要去問問每個人怎樣接受你的道歉，尤其是普爾。」