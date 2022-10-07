大陸正觀新聞7日報導，距河南省鄭州市印發《「大幹30天，確保全市停工樓盤（建案）全面復工」保交樓專項行動實施方案》整30天的時間節點，鄭州全市10月6日已排查出的147個已售停工、半停工商品住宅專案中，有145個實現全面、實質性復工，鄭州「保交樓、穩民生、促發展」專項行動取得重要階段性成果。

相關人員稱，2個未復工的專案目前已確定化解路徑：新密市凱旋山專案進入破產重整程序，新鄭市盛華學府項目開始破產清算，預計十一月底前可實現復工。

中共中央政治局7月28日會議後，提出「保交樓、穩民生」要求；大陸住建部、財政部等九部委隨即推出關於資金支持保交樓的政策措施；住建部部長倪虹專題視訊調研鄭州市保交樓工作；中國人民銀行行長易綱專門帶隊到鄭州市調研保交樓專案紓困情況。-

河南省委書記樓陽生、省長王凱先後多次聽取彙報，召開鄭州專題調度會議，親自包案推動。

據報導，為維護購房民眾合法利益，鄭州市建立了由市委、市政府主要領導任雙組長的高位推進機制和市級領導分包化解機制，強化「一辦四組三專班」工作職能，健全「市縣互動、府院聯動、綜合監督、工作調度」工作機制，創新實施「統貸統還、政府回購、專案併購、破產重組」及設立地產紓困基金的「4＋1」模式，多方籌措資金助企紓困解難，全市問題建案攻堅化解工作有序推進。

為進一步加大工作力度，做到「保交樓、穩民生、促發展」，9月7日鄭州市全面開展強力攻堅「保交樓」專項行動。

30天來，鄭州「保交樓」專項行動打出一個個解決實際問題的組合拳：

由主要領導高位推動、高頻調度，成立精幹攻堅專班每日通報、隔日調度、每周排名、現場驗收。

鄭州公安系統圍繞非法集資、偷逃稅款、挪用資金、騙貸等常見涉房領域犯罪開展調查取證，形成連鎖反應和強大震懾效應：專項行動以來，共約談147家停工項目企業562家次，累計受理房地產領域違法犯罪案件50起，立案偵辦31起，採取強制措施37人，限制出境人數250人，促成資金回攏85.06億元。

鄭州法院系統構建「一建案一法官」工作模式，主動對接各級專班，充分發揮護航保交樓作用：專項行動以來，共解封相關專案37個；解封土地21宗，解封土地36.6萬平方米；解封房產379套，解封房產3.08萬平方米；解封帳戶380個，解封資金8.62億元；暫緩執行143件，暫緩執行金額1.2億元；符合破產條件的11個專案公司已全部導入破產重整程序。

鄭州財政金融系統有效調動各方力量資源，為全市保交樓工作提供有力支持。

鄭州住房保障系統積極申請大陸國家專項借款，獲得首批70億元專項借款資金支持，是大陸爭取到專項借款支持最多的城市。

至此，備受社會各界關注的鄭州高新區永威金橋西棠、中原區啟福城、管城區鑫苑國際新城、新鄭康橋那雲溪、金水區豫森城等項目均已實現實質性復工。

報導指出，鄭州市紓困基金專班十一長假期間已經與信達資產、中豫建投就省市紓困基金加強合作達成一致意見，初步同意由河南省紓困基金受讓市紓困基金50億元人民幣，用於支持鄭州市「保交樓、穩民生、促發展」項目復工建設。