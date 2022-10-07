因著疫情而不能出國，不少民眾都開始投入進戶外活動中，據全球指標性GPS及智慧穿戴領導品牌Garmin用戶數據調查顯示，在戶外導航產品線中，台灣用戶2022年就較2020年同期大幅成長52%，當中又以戶外登山活動增長108%最高之餘，其次就為增長66%的戶外健行活動成長最為驚人，但是不少登山新手仍然不熟登山的路徑或安全的登山方法，Garmin就為了熱愛登山的台灣消費者，首引進了為戶外探險設計的「Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置」。

在台灣雖然登山者越來越多，但山難事件仍層出不窮，而Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置就主打可以覆蓋全球銥衛星做為通訊系統，無需擔心山區訊號微弱的問題，更可透過「TRACBACK 循跡返航」找到返回起點的路，若發生山難或迷路時，又處在手機無訊號的地方，inReach Mini 2上就有SOS的求助按鈕，直接按下去即可透過衛星聯絡消防隊，傳送出位置及求救訊息，以縮短救援時間，幫助相關單位掌握黃金72小時進行救援。

中央山脈大縱走探險者Hiker CP李啟賓表示，透過Garmin inReach Mini 2有效管理戶外活動風險，無需擔心山區訊號微弱問題。（Garmin提供）

其更具備最高可達14天的電池續航力，也提供包含雙向文字訊息傳輸功能，無論身處何種地形皆能無死角、不間斷收發訊息，並內建GPS及電子羅盤，可全天候24小時分享定位和位置追蹤，讓追蹤者透過MapShare網頁即時查看追蹤登山者的裝置 GPS 位置，並在旅途中互傳簡訊。用戶更可透過Garmin Explore App 提前規劃旅程、存取路線圖，而最速無補給獨攀中央山脈大縱走探險者-Hiker CP李啟賓表示也分享到，「當意外發生時，除了冷靜、冷靜、再冷靜，也要把握333原則，先保暖、整理身上水、食物的分配，另外切記停留在原地等待救援、往高處找訊號，絕對不要往溪谷，很容易失足造成無法挽救的遺憾。」

Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置，定價1萬2900元。（Garmin提供）

Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置已在中華電信數位門市獨家首賣，本月起也於Garmin 實體品牌店通路正式開賣，另外使用者也可根據個人需求，來訂閱Garmin inReach 衛星通訊服務，分別有個人版及專業版的費率專案，個人版能提供安心費率、悠遊費率、遠征費率，以進行文字訊息收發、發送位置追蹤點、裝置定位回報等功能，定價美金11.95元起（台幣約377元起），而專業版則提供多台 inReach Mini 2 設備予基礎費率、高階費率、登頂費率 3種方案，適合企業、研究單位與多人團體使用，定價美金19.95元起（台幣約630元起）。