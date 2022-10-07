2022年進入第四季，已有不少人開始期待農曆新年了，但在輕鬆放假前，還得先過大掃除這一關，倘若不想屆時太忙、太累，不妨及早規劃大掃除；專家建議，大掃除時可以掌握浴室、廚房、窗戶3大重點部位，並適時搭配專業服務，就能高效有感的讓居家空間煥然一新。

2023年的春節連假從1月20日開始放假，但1月21日就是除夕了，如果到放假了才開始進行大掃除，恐怕會過於忙亂，甚至可能引發家庭糾紛，不如提早計畫相關事宜。

信義居家分享，居家大掃除要有效率，關鍵就在於掌握住3大重點部位。第1個重點部位是浴室，不少人家中的浴室都有水垢、黴菌，平日就得維護馬桶清潔，避免髒污累積，大掃除時則可使用專用清潔劑進行污垢溶解與刷洗，特別是馬桶座與蓋子的隙縫中可以用牙籤、竹籤包著布做清潔。

在水垢方面，利用牙刷與小蘇打粉刷洗水龍頭等五金，就能找回亮晶晶的金屬光澤；也記得要打開水管排水孔，用竹籤或竹筷將纏繞的頭髮等髒污移除，再用小蘇打粉刷洗除菌。

第2個重點部位是廚房，很多人覺得抽油煙機濾網難清，其實，只要在熱水加入天然酵素、將濾網浸泡至少30分鐘，就能輕鬆洗掉油汙；鍋具上的焦垢則可先用醋和食鹽覆蓋，放置一夜後，隔天加水煮開，冷卻後再清洗即可；至於冰箱，可用柔軟的抹布擦拭內壁，並放置小蘇打粉、曬乾的咖啡渣、茶葉或檸檬片等，去除異味。

第3個重點部位是窗戶，可以先用報紙沾水後輕拭玻璃，再以刀片將海綿畫上幾道刀痕、用來刷動窗溝槽；倘若玻璃窗戶表面有浮雕裝飾，可利用使用過的軟毛牙刷清除卡在隙縫中的污垢。窗明几淨，居家空間就會有新氣象。

為了能夠輕鬆過年，近年來有愈來愈多人運用專業廠商的服務，信義居家觀察到，過年大掃除的預約，大多在過年前一個月就預約額滿了，建議民眾可盡早預約。信義居家也推出了「清潔1+1」的限時早鳥方案，提供了10月先局部掃、年前再徹底大掃除的方案，還加碼送《菜霸子》居家蔬果箱，由內而外照顧消費者的健康。