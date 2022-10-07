【政新鮮】蔡英文助選有「超大讀稿機」 趙少康曝綠內鬼外流目的狠酸一句

總統蔡英文出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，卻被同黨人士拍到台上有2台超大讀稿機，蔡英文也全程照稿念，引發熱議。對此，資深媒體人蘭萱認為，這反映出一個狀況，因蔡英文一直都是照稿朗讀，但現在似乎到了大家都非常不支持民進黨主政的程度，因此連讀稿機都被挑剔的更尖銳了。

針對蔡英文致詞照著讀稿機念挨轟一事，蘭萱6日在政論節目《少康戰情室》認為，這個反映出一個狀況。蘭萱提及，蔡英文一直都是照稿朗讀，但有些時候大家覺得可以接受，有些時候大家又覺得怎麼那麼糟糕，蘭萱直言，這跟蔡英文的聲勢、支持度以及被喜歡的程度有關。蘭萱說，蔡英文在第一任期時，大家覺得她很棒，不會去討論、去計較蔡英文讀稿機的問題，如今不管從國家哪個層次來看，似乎都覺得，民進黨主政到了某個大家非常不支持、不滿意的狀況，因此連看讀稿機這件事，大家都會挑剔的更尖銳、更不客氣，因此酸她的程度就更嚴重了。

此外，蘭萱提及，發生殺警案時，蔡英文要去向家屬表達關切、對治安問題表達關心或者花東地震時，蔡英文的一些談話都在看稿子，「都這種時候了」，還在照章行事、按表操課的照稿子念，她痛批蔡英文缺乏真正的感情、真正溫度。蘭萱感嘆表示，對於關乎老百姓的安危、對整個社會福祉或對真正大家心裡覺得很痛的事情，蔡英文還這樣按表操課、照本宣科，就會懷疑蔡英文的溫度在哪裡？對於真正關心人民的那個點到底有沒有？

蘭萱舉烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為例，她說澤倫斯基為何能成為戰爭時期的領袖，就是因為講話能有同理心，他感動烏克蘭人民所感動的、在乎全世界的人所在乎的，因為這樣的關係，所以大家會認為不管主政能力怎樣，至少你跟我們站一起，「蔡英文在這事情上是一個比較大的問題」。