新冠肺炎疫情未平息，冬季恐與流感雙重夾擊台灣，兒科急診科醫師吳昌騰表示，最近兒科急診人數暴增，除了「COVID 反彈」之外，最近有些病毒正在兒童族群中流行，呼籲家長們快點帶小朋友去接種新冠疫苗與流感疫苗。

吳昌騰昨在臉書上分享，最近兒科急診病人很多，每天上班都有種接受挑戰的感覺。而這幾天他看病人的過程中，發現有幾個兒科患者，他們確診新冠肺炎並恢復以後，大概在7至15天的時候，又會出現發高燒、咳嗽等呼吸道症狀。而這些病人有可能是受到其他病毒與細菌感染，但也可能是「COVID 反彈（COVID Rebound）」。

吳昌騰表示，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）說明，「COVID 反彈」發生在確診康復後的2至8天內，特徵是新冠肺炎的症狀復發，或是在驗出陰性以後，又出現陽性確診的採檢結果。

吳昌騰指出，美國波士頓布萊根婦女醫院內科醫師喬納森（Jonathan Li） 與其團隊研究分析數百名接受安慰劑治療的新冠患者數據，有27%的患者看到症狀改善後，再次出現症狀，也就是症狀反彈，而這點較常發生在女病患；12%的患者陰性後幾天再驗出陽性，即病毒反彈；1至2%的患者則是症狀改善後，同時出現病毒與症狀反彈。

吳昌騰也說，出現COVID 反彈可能是，在持續感染的情況下，病毒量短暫低於檢測低限值；或是病毒還存留在患者器官系統中，後來又重新出現。但根據研究，同時出現症狀復發和病毒反彈的患者很少，但當症狀持續存在可能與持續的傳染性有關。

吳昌騰坦言，另有研究指出，在症狀出現或最初檢測呈陽性 5 天後，檢測呈陽性的感染患者中，有50%可能不再具有傳染性。

吳昌騰也示警說，最近有一些的病毒正在兒童族群中流行，因此還是呼籲家長們務必要帶你的小朋友去接種新冠病毒疫苗及流感疫苗。